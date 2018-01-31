Rize'de, Dünya bilim literatüre girmemiş balık türü keşfedildi

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi araştırma ekibi, Rize'nin İyidere ilçesindeki İyidere Deresi boyunda sürdürdüğü saha çalışmaları sırasında farklı bir balık türüne rastladı. Solucana benzeyen türün daha önce dünya bilim literatürüne girmediği tespit edildi. Sadece bu bölgede yaşadığı belirlenen ve 'Dere dokuz gözlüsü' adı verilen tür, Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde, 350 farklı türü barındıran Balık Müzesi'nde sergileniyor.

'NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA'

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Cüneyt Kaya, keşfedilen balık türünün dünyada sadece Rize'nin İyidere ilçesinde dere boylarında yaşadığının belirlendiğini açıkladı. Kaya, Fakültemiz tarafından Rize'ye endemik olan 'dere dokuz gözlüsü' adı verilen solucan şeklinde ilkel bir balık türü keşfettik. Bu tür sadece Rize ili İyidere ilçesindeki İyidere boylarında görülüyor. Ancak, Hidroelektrik Santral projeleri nedeniyle balık türünün nesli ciddi anlamda tükenme tehlikesi altında dedi.

'YENİ TÜR TANIMLAMASI 1.5 YIL SÜREBİLİYOR'

Fakültelerinin bugüne kadar 35 yeni balık türü tanımladığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu

Yeni bir tür tanımlarken o cinse ait özellikleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu uzun bir süreç gerektiriyor. Yeni bir türü ortaya çıkarmak için o türün diğer canlılarını incelemek ve onlardan farklı özellikleri olduğunu ispat etmek gerekiyor. Uluslararası hakemlerden bunlar test ediliyor ya geçiriliyor ya da reddediliyor. Bu şekilde bir yeni türün tanımlanması 1.5 yıl sürebiliyor