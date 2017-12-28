Rize’de dolgu tehlikesi

Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan raporda, güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiği belirtildi. Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından Rize dolgu sahasındaki binalardan beton numuneler alınarak, mukavemet değerlerinin ortaklaşa ölçüldüğünü belirtti. Binaların riskli çıktığını kaydeden Yazıcı, “Beton sınıfları çok düşük olan binaların uygun değerleri taşımadığını saptadık. Bu binaları incelemeye devam ettiğimizde gördük ki deniz suyundaki tuz, temelle beraber 10- 12’nci kata kadar binanın komplesini sarmış. Beton sınıfı ve demirdeki bu korozyon kayıpları, binaları riskli duruma getirmiş. Raporları vatandaşlara verdik” dedi.

KENDİLİĞİNDEN ÇÖKEBİLİR

Raporları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle paylaştıklarını belirten Yazıcı, “3 kat tasarlanan ve hiçbir mühendislik tekniği uygulanmayan binalar, 8 hatta 10- 12 katlara çıkmış. Demirler ömrünü tamamlamış ve birçoğu elle dağılacak seviyeye gelmiştir. Binalar birbirlerine yaslanarak, ayakta duruyor. Bir depremde bu binalar risk altındadır. Hatta bu yarılama ömrü hızlanırsa bekli de 10 veya 15 yıl sonra kendiliğinden bile çökebilirler. En korkutucu tarafı da budur” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi. Bakanlığın yanıtında, yeniden yapılandırmanın mümkün olmadığı vurgulanarak şöyle denildi: “Dolgu alanlarının zemin koşulları nedeniyle yeniden yapılaşmaya açılmayacak olması bu alanlar üzerinde bulunan mevcut yapıların tasfiyesini sağlamak ve yeni yerleşim alanı olabilecek alternatif alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğundan sahada etüt çalışmaları yapılmakta olup, bilgi verilecektir.”