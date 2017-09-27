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    Yer: Rize... Afet bu tünelden geldi

    Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)
    27.09.2017 - 16:49 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 17:09

    RİZE'de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı dereler taştı, Küçükçayır karayolu ulaşıma kapandı.

    Öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmur kent genelinde etkili oldu.Güneysu İlçesinde Gürgen Deresi ile Salarha Beldesinde Salarha Deresi taştı. Merkeze bağlı Küçükçayır Köyünde ise Paşaçukur Deresi taştı.

    Yer: Rize... Afet bu tünelden geldi

    Yatağı kısmen tıkanan dere suları yandaki inşaatı süren Hidroelektrik Santrali (HES) tüneline girdi. Sel suları tünel çıkışında aniden Rize-Küçükçayır karayoluna taştı, yol ulaşıma kapandı.

    Yolda seyir halindeki bir otomobil de selde sürüklenmekten kurtarıldı. HES firmasına ait iş makineleri dere yatağını açmak için çalışma başlattı. Yolda araç kuyrukları oluşurken, yakın çevredekiler ve öğrenciler yaya olarak evlerine ulaşmaya çalıştı.

    Yer: Rize... Afet bu tünelden geldi

    Rize'de gece yarısına kadar aralıklarla sürmesi beklenen şiddetli yağmura karşı bölge halkı oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı uyarıldı.


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    Etiketler: Rize , yağmur , dere
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