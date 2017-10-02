Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Rize'de büyük risk! Çok sayıda ev boşaltıldı

    Rize'de büyük risk! Çok sayıda ev boşaltıldı

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Güneysu ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında ilçeye bağlı Başköy’de heyelan riski nedeniyle 20 ev boşaltıldı. Çayeli-Kaptanpaşa karayolu tekrar ulaşıma kapandı.

    Rize’de 5 gündür aralıklarla yağan şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Güneysu ilçesinde bir çok dere taşarken, yağışlar özellikle ilçeye bağlı Başköy’de heyelanlara neden oldu. Başköy’de 20 ev heyelanda yıkılma tehlikesine karşı boşaltılırken, 20 aile yakınlarının evlerine taşındı. Yağışlar sonucu kapanan ve dün kontrollü olarak ulaşıma açılan Çayeli-Kaptanpaşa yolu bugün tekrar ulaşıma kapandı. Yolun bazı bölümleri yükselen dere sularıyla örtüldü. Şiddetli yağışların Çamlıhemşin ilçesi ile merkeze bağlı Çaykent ve Muradiye beldelerinde de etkili olduğu belirtiliyor.

    Etiketler: Rize , Sel , Yağmur , heyelan
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri