Rize taşınıyor

1960'lı yılların ortalarında Rize’de dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından 350 dönümlük alanda deniz dolgusu yapıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde, ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi. Ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda yaklaşık 70 bin kişi yaşamaya başladı.

Binalarla ilgili belirli aralıklarla teknik inceleme yapan Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından rapor hazırlandı. Raporda, 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına, mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binaların inşa edildiği kaydedildi. Deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerinin oluşan çürüme nedeniyle zarar gördüğü vurgulandı. Raporda, ayrıca güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiğine dikkat çekildi.

AZ KATLI YAPILARA İZİN

70 bin kişinin yaşadığı binaların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun ortaya çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, alanda kentsel dönüşüm için eylem planı hazırlığına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, beraberindeki heyetle birlikte 3 hafta önce geldiği Rize'de, dolgu alanında incelemelerde bulundu. İlk etapta 170 dönüm üzerindeki riskli 2 bin 700 konut ve 1500 ticarethanenin yıkımının yapılacağı dolgu alanındaki şehir merkezinin bir bölümü, belirlenecek yeni yaşam alanına taşınacak. Riskli binaların yıkılacağı dolgu alanında ise kat ve sayı yoğunluğu düşük, az sayıda yeni yapı inşa edilecek. Projeyle modern mimaride şehrin kurulacağı alanda ‘prestij’ caddeleri oluşturulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dolgu alanındaki bina ve işyeri sahiplerine uygulanacak proje anlatılacak ve ortak çözüm modeli geliştirilecek.



