Riyad'da kritik görüşme

Başbakan Yıldırım'ın Kral Selman bin Abdulaziz ile yaptığı görüşmeden fotoğraflar T.C. Başbakanlık Twitter hesabından paylaşıldı.

Yıldırım ve Abdülaziz'in, Irqa Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi 1 saat sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Öznur Çalık da yer aldı.

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