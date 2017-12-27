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    Riyad'da kritik görüşme

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 12:54 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.

    Başbakan Yıldırım'ın Kral Selman bin Abdulaziz ile yaptığı görüşmeden fotoğraflar T.C. Başbakanlık Twitter hesabından paylaşıldı.

    Yıldırım ve Abdülaziz'in, Irqa Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi 1 saat sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

    Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Öznur Çalık da yer aldı.

    Riyadda kritik görüşme

    Ayrıntılar az sonra

    Etiketler: Binali Yıldırım , Suudi Arabistan
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