Riyad: Husilerin füzesini vurduk

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, dün yerel saatle sabah 07.00 civarında Yemen’den Suudi Arabistan topraklarına balistik füze atıldığının tespit edildiğini belirtti. Balistik füze Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri’ne ait Patriot füze sistemleri tarafından Necran kenti üzerindeyken imha edildi. Maliki, İran tarafından desteklenen Husilerin yaptığı bu düşmanca tavrın Birleşmiş Milletler’in 2216 ile 2231 sayılı kararlarının açık bir ihlali olduğunu ve bu tavırların başta Suudi Arabistan ve bölge güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.