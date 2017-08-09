Riva’daki değerli arazi için yeterli teklif gelmedi

ÖİB’nin satışa çıkardığı 35 dönüm üzerindeki arazi için ihale bugün yapıldı. İhale için, Metro Holding şirketi Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş ve SBK Holding A.Ş teklif verdi.

İhalenin başlamasından kısa süre sonra ÖİB’nin arazi için yaptırdığı kıymet taktiri rakamı açıklandı. Buna göre söz konusu arazi için belirlenen değer 71 milyon TL olarak açıklandı. Bu açıklamadan sonra sıra iki firmanın sundukları kapalı zarfların açılmasına geldi. Açılan zarflarda, her iki firmanın verdiği teklifin de 71 milyon TL’nin altında olduğu anlaşıldı. Edinilen bilgiye göre SBK Holding’in teklifi Anadolu Terminal’in verdiği teklifin üstünde bir rakamdı. Bu aşamadan sonra ihale teknik olarak sona erdi.

MİLLİ TAKIMIN OTELİYDİ

Bugün ki ihaleye konu arazi iki parselden oluşuyor. Söz konusu parsellerden biri 17 bin 687 metre kare diğeri ise 16 bin 625 metre kare. İhaleyi alan firma söz konusu arazide 49 yıllığına üst kullanım hakkını elde etmiş olacaktı. İhaleye konu arazi üzerine 186 odalı bir otel bulunuyor. Söz konusu oteli 2009 yılından bu yana Metro Holding’e bağlı şirket işletiyor. Metro’dan önce de söz konusu otel Milli Takım’ın oteli olarak hizmet verdi.