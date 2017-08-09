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Riva’daki değerli arazi için yeterli teklif gelmedi

Dinçer GÖKÇE
09 Ağustos 2017 - 15:27Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 15:35

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) bugün ihalesini yaptığı Beykoz Riva’daki arazi için yeterli teklif gelmedi. İki firmanın verdikleri teklif ÖİB’nin belirlediği 71 milyon liralık rakamın altında kalınca, ihale otomatikman düşmüş oldu. Son kararı komisyon verecek.

ÖİB’nin satışa çıkardığı 35 dönüm üzerindeki arazi için ihale bugün yapıldı. İhale için, Metro Holding şirketi Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş ve SBK Holding A.Ş teklif verdi.

İhalenin başlamasından kısa süre sonra ÖİB’nin arazi için yaptırdığı kıymet taktiri rakamı açıklandı. Buna göre söz konusu arazi için belirlenen değer 71 milyon TL olarak açıklandı. Bu açıklamadan sonra sıra iki firmanın sundukları kapalı zarfların açılmasına geldi. Açılan zarflarda, her iki firmanın verdiği teklifin de 71 milyon TL’nin altında olduğu anlaşıldı. Edinilen bilgiye göre SBK Holding’in teklifi Anadolu Terminal’in verdiği teklifin üstünde bir rakamdı. Bu aşamadan sonra ihale teknik olarak sona erdi.

MİLLİ TAKIMIN OTELİYDİ
Bugün ki ihaleye konu arazi iki parselden oluşuyor. Söz konusu parsellerden biri 17 bin 687 metre kare diğeri ise 16 bin 625 metre kare. İhaleyi alan firma söz konusu arazide 49 yıllığına üst kullanım hakkını elde etmiş olacaktı. İhaleye konu arazi üzerine 186 odalı bir otel bulunuyor. Söz konusu oteli 2009 yılından bu yana Metro Holding’e bağlı şirket işletiyor. Metro’dan önce de söz konusu otel Milli Takım’ın oteli olarak hizmet verdi.

Rivadaki değerli arazi için iki teklifRiva'daki değerli arazi için iki teklif

Etiketler: Beykoz Riva , Özelleştirme İdaresi Başkanlığı , SBK Holding
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