Riva'daki değerli arazi için iki teklif

Galatasaray Spor Kulübüne ait Riva arazisinin 3.1 milyar liraya satışı sonrası gözler bölgedeki son değerli araziye çevrildi. ÖİB portföyünde bulunan arazi için

Metro Holding şirketi Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş ve SBK Holding A.Ş teklif verdi. Son teklif verme tarihi 24 Temmuz olan ihale 9 Ağustos günü saat 10.00’de yapılacak.

MİLLİ TAKIMIN OTELİYDİ

İhaleye konu arazi iki parselden oluşuyor. Söz konusu parsellerden biri 17 bin 687 metre kare diğeri ise 16 bin 625 metre kare. İhaleyi alan firma söz konusu arazide 49 yıllığına üst kullanım hakkını elde etmiş olacak. İhaleye konu arazi üzerine 186 odalı bir otel bulunuyor. Söz konusu oteli 2009 yılından bu yana Metro Holding’e bağlı şirket işletiyor. Metro’dan önce de söz konusu otel Milli Takım’ın oteli olarak hizmet verdi.

İKİ TARAF DA İSTEKLİ

Açık artırma usulü ile yapılacak ihaleye katılacak firmalardan SBK Holding’den bir kaynak “Burası değerli bir araz. 3’üncü köprü ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na çok yakın bir noktada. İhalede son ana kadar masada olacağız. ÖİB’nin daha önceki başka ihalelerini de takip ediyoruz” dedi.



İki parsel halindeki arazinin toplam büyüklüğü 35 dönüm. Arazide uzun süre önce yapılmış tesisler bulunuyor.





Metro Holding’den bir kaynak ise, “Bizim sözleşmemiz Mayıs 2019’da sona eriyor. Dolayısı ile 49 yıllığına üst yapı kullanım hakkı bu tarihten sonra işlemeye başlayacak. Sürenin 49 yıl olması önemli. Böylece daha kapsamlı bir yatırım planı ile söz konusu alan ve otel yeniden ele alınmış olur. Teklifler kapalı zarf olarak verildi. İhale günü de süreç belli olur” şeklinde konuştu.