MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Riva'daki değerli arazi için iki teklif

Riva'daki değerli arazi için iki teklif

Dinçer GÖKÇE
06 Ağustos 2017 - 21:33Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 21:33

BEYKOZ Riva’daki son değerli arazi için ihale tarihi belli oldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) satışa çıkardığı 35 dönüm üzerindeki arazi için iki firma teklif verdi. Üzerinde bir de otelin olduğu araziye ilişkin ihale Çarşamba günü yapılacak.

Galatasaray Spor Kulübüne ait Riva arazisinin 3.1 milyar liraya satışı sonrası gözler bölgedeki son değerli araziye çevrildi. ÖİB portföyünde bulunan arazi içinRivadaki değerli arazi için iki teklif
Metro Holding şirketi Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş ve SBK Holding A.Ş teklif verdi. Son teklif verme tarihi 24 Temmuz olan ihale 9 Ağustos günü saat 10.00’de yapılacak.

MİLLİ TAKIMIN OTELİYDİ
İhaleye konu arazi iki parselden oluşuyor. Söz konusu parsellerden biri 17 bin 687 metre kare diğeri ise 16 bin 625 metre kare. İhaleyi alan firma söz konusu arazide 49 yıllığına üst kullanım hakkını elde etmiş olacak. İhaleye konu arazi üzerine 186 odalı bir otel bulunuyor. Söz konusu oteli 2009 yılından bu yana Metro Holding’e bağlı şirket işletiyor. Metro’dan önce de söz konusu otel Milli Takım’ın oteli olarak hizmet verdi.

İKİ TARAF DA İSTEKLİ
Açık artırma usulü ile yapılacak ihaleye katılacak firmalardan SBK Holding’den bir kaynak “Burası değerli bir araz. 3’üncü köprü ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na çok yakın bir noktada. İhalede son ana kadar masada olacağız. ÖİB’nin daha önceki başka ihalelerini de takip ediyoruz” dedi.
Rivadaki değerli arazi için iki teklif
İki parsel halindeki arazinin toplam büyüklüğü 35 dönüm. Arazide uzun süre önce yapılmış tesisler bulunuyor.

Metro Holding’den bir kaynak ise, “Bizim sözleşmemiz Mayıs 2019’da sona eriyor. Dolayısı ile 49 yıllığına üst yapı kullanım hakkı bu tarihten sonra işlemeye başlayacak. Sürenin 49 yıl olması önemli. Böylece daha kapsamlı bir yatırım planı ile söz konusu alan ve otel yeniden ele alınmış olur. Teklifler kapalı zarf olarak verildi. İhale günü de süreç belli olur” şeklinde konuştu.

Riva’nın en değerli arazisi satışa çıkıyorRiva’nın en değerli arazisi satışa çıkıyor

 

 

Etiketler: SBK Holding’ , Metro Holding’ , Riva
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri