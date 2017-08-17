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Riva ihalesinden niye vazgeçtiklerini açıkladılar

AA
17 Ağustos 2017 - 16:06Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 17:03

Galatasaray Kulübüne ait Riva arazisinin Haziran ayında yapılan ihalesi ile ilgili dün akşam önemli bir açıklama yapıldı. Borsa İstanbul'a yapılan açıklamayı Emlak Konut GYO yaptı. Şirket açıklamasında, ihaleyi kazanan firmanın son gün olan 15 Ağustos'ta imzaya gelmediği duyuruldu. Açıklamanın devamında ihalenin ikinci sıradaki firmada kaldığına işaret edildi. Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı ise, son imzaları neden atmadıklarını açıkladı. Ortaklık adına yapılan açıklamada, kısa süre önceki imar değişikliğine işaret edildi. Buna göre, imar değişikliği olunca şirketin imalatını yapacağı inşaat alanı da 50 bin metrekare azaldı.

Galatasaray Kulübüne ait Riva arazisinin Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen ihalesinin kazananı olan ancak daha sonra sözleşme imzalamayarak hakkını kullanmayan Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı, yapılan imar değişikliklerinin kararda etkili olduğunu duyurdu.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK OLDU

Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Haziran 2017 tarihindeki ihalenin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca önemli ve köklü imar değişikliklerine gidildiği vurgulanarak, "İmar mevzuatındaki önemli değişiklikler nedeni ile ihale konusu iş yönünden, emsale esas inşaat alanında çok ciddi azalmalar meydana gelmiştir." denildi.

Yapılan imar değişiklikleri sonrası projede aleyhlerine bir durum oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yaklaşık 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum yazıyla Emlak Konut GYO'ya bildirilmiş ancak buna rağmen ihale şart ve koşullarında revizyona gidilmemiş, aksine iyileştirme talebimiz reddedilerek, mevcut olumsuz koşullara iş ortaklığı tarafından katlanılması gerektiği kanaatiyle sözleşme imzalanması istenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İHALEDE BAŞKA MEVZUAT VARDI

Açıklamada, ihale tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamında mevcut imar durumuna göre yapılan hesaplama, maliyet, öngörülen kar beklentisi gibi kriterler doğrultusunda teklif fiyatı belirlendiğine işaret edilerek, "Mevzuat değişikliği nedeni ile emsale esas inşaat alanındaki azalma nedeni ile şirketimizin dahil olduğu iş ortaklığı mağdur duruma düşmüştür. Gelinen son durumda hukuki yollar ile hakkımızı arama konusunda yasal girişimleri başlattığımızı bildirir, saygılar sunarız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Riva arazisinin yeni sahibi Fema-KLV İnşaat ortaklığı olduRiva arazisinin yeni sahibi Fema-KLV İnşaat ortaklığı oldu

Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı, arsa satışı karşılığı 3.1 milyar lira satış toplam geliri ve 1 milyar 178 milyon şirket payıyla (942 milyon lira Galatasaray, 236 milyon Emlak Konut GYO) ihaleyi kazanmıştı.

İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu.

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Etiketler: Galatasaray , riva , arazi
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