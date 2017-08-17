Riva arazinin ihalesi tartışma yarattı

GALATASARAY Spor Kulübü’nün İstanbul Riva’daki 1 milyon metrekarelik arsası için Emlak Konut GYO öncülüğünde yapılan hasılat paylaşım modelli ihaleyi

Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı kazanmıştı. Önceki gün Emlak Konut GYO bir açıklama yaptı ve firmanın sözleşmeyi imzalamadığını, bu nedenle ihalenin en yüksek teklifi veren ikinci firmaya veridiğini duyurdu. Hem kulübe sağlayacağı maddi destek hem de ekonomik büyüklüğü nedeni ile tartışılan arsada yeni bir tartışma başladı. Diyarbakırlı iki ortak Fema İnşaat-KLV İnşaat ihaleden vazgeçmediklerini, ihalenin iptali için dava açacaklarını açıkladı.

DAVA AÇIYORUZ

Riva ihalesini 15 Haziran’da kazandıklarını belirten Fema’nın sahibi Ferit Mahir Elhakan süreci şöyle anlattı: “Biz ihaleyi aldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir imar mevzuatı hazırladı. Yeni plan bizim de projemizi etkiliyor. Satılabilir alanda 50 bin metrekare azalma olacak. Durumu Emlak Konut’a bildirdik. Biz bu işi yapmak istiyoruz ama değişen koşullar nedeniyle bir daha masaya oturalım dedik. Emlak Konut ise bunu kabul etmedi ve olumsuz koşullara bizim katlanmamazı istedi. Sonuçta ihale başka firmaya verildi. Hukuki yollar ve hakkımızı arama noktasında yasal girişimleri başlatıyoruz. Emlak Konut ile yaptığımız sözleşmeye göre yüklenicinin kusuru ve ihmali dışında emsale konu inşaat alanında azalma olursa işten vazgeçebilir. Biz buna rağmen vazgeçmedik. İşi yapma irademizi ortaya koyduk ama Emlak Konut ile ortak noktada buluşamadık. İhalenin başka firmaya verilmesi kararının iptali için dava açıyoruz.”

SPONSORA DA KALABİLİR

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum ise sözleşme koşullarına uyduklarına dikkat çekti. Fema İnşaat-KLV İnşaat’ın verilen sürede sözleşmeyi imzalamadığını belirten Kurum, “Firma gelip imza atmayınca haklar ikinci en yüksek teklifi veren firmaya gitti. O da Yılmaz İnşaat. Firma istekli. Ancak olası bir sorunda bu defa haklar üçüncü en yüksek teklifi veren Makro İnşaat ve Nef’e geçer. Üstelik ihaleyi iptal hakkımız da var ama bunu düşünmüyoruz. Kulübün geliri düştü gibi görünse de işin sonundan başka tablo çıkabilir. Emlak Konut projelerinde taahhüt edilen hasılatın 2-3 katına çıktığımız oldu” dedi. İhaleyi alan Yılmaz İnşaat İstanbul merkezli ve daha önce Emlak Konut ve Kiptaş ile proje yaptı. Riva arsasında sözleşmeyi imzalamak için gün saydıklarını belirten Yılmaz İnşaat Genel Müdürü İbrahim Yıldız, “İhaleye iyi çalışıp, iyi hesap yapıp teklif sunmuştuk. Rakamlar konusunda bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz” dedi

Galatasaray’ın payı 180 milyon TL düştü

İhaleyi alan firma değişince hem Emlak Konut’un hem de Galatasaray’ın payı düştü. Yeni alan firmanın taahhütüne göre Galatasaray’ın kasasına giren para 180 milyon 800 bin, Emlak Konut’un kasasına giren para ise 45 milyon 200 bin azaldı. Ancak firmanın hasılatı arttıkça her iki kurumun payı da artacak. Eğer ikinci firma da sözleşmeyi eylül ayı ortasına kadar imzalamazsa bu defa haklar Galatasaray’ın ana sponsoru olan NEF ile Makro İnşaat ortaklığına geçecek. Öte yandan kulübün borçlarının kapatılması için bu ihale büyük önem taşıyor. GS Başkanı Dursun Özbek Riva ve Florya arsalarından 1.5 milyar lira gelir beklediğini söylemişti. Özbek, yaşanan son gelişmeler ve 180 milyon liralık kayıpla ilgili ise dün sessizliğini korudu, açıklamayı Emlak Konut’a bıraktı.

Riva ihalesinde kim ne kazanacak?

Öncesi

Proje değeri 3.1 milyar TL

Şirket payı 1 milyar 178 milyon (Bunun yüzde 80’i GS’nin, yüzde 20’si Emlak Konut’un)

GS payı 942 milyon 400 bin

Emlak Konut payı: 235 milyon 600 bin

Sonrası

Proje değeri 3.8 milyar TL

Şirket payı 952 milyon (Bunun yüzde 80’i GS’nin, yüzde 20’si Emlak Konut’un)

GS payı 761 milyon 600 bin

Emlak Konut GYO payı 190 milyon 400 bin