Geçen hafta New York’ta ‘Live with Kelly and Ryan’ adlı TV programına Dice Kayek couture bir takımla katılan 27 yaşındaki şarkıcı, ‘Özgürlüğün Elli Tonu’nun basın turunun bir sonraki ayağı olan Paris’te de yine tercihini aynı markadan yana kullandı, basının karşısına Dice Kayek kırmızı saten couture elbise ile çıktı. Verdiği röportajların tamamında bu kıyafeti giyen Rita Ora, Instagram hesabında da bu şık kıyafeti paylaştı.

Elbisenin fiyatı ise 10 bin euro.