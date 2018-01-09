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    Ripple nedir, nasıl alınır? İşte Ripple hakkında bilmeniz gerekenler

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 18:27 | Son Güncelleme:

    Ripple nedir, nasıl alınır sorusu yüz binlerce kişi tarafından büyük bir merakla araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2017 yılında yaşadığı artış ile birlikte Bitcoin'i bile geride bırakan Ripple yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Ripple nedir, nasıl alınır? İşte, Ripple hakkında bilmeniz gerekenler.

    Ripple 2017 yılı içinde değerini yüzde 36018 artırarak geride bıraktığımız yılda en çok artan kripto para oldu. Ripple gösterdiği bu artış ile yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve yüzlerce insan Ripple ile alakalı detayları araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene yüzde 1318 artış gösteren Bitcoin ise 2018'de yatırımcısına en çok kazandıran 14'üncü kripto para oldu. Peki, Ripple nedir? Nasıl alınır?

    RİPPLE NEDİR, NASIL ALINIR?

    Ripple, 2012 yılında bir ödeme ağı (RippleNet) ve aynı zamanda da bir kripto para (Ripple XRP) olarak hayata geçti.

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    Bilinen pek çok kripto paranın aksine Ripple, madenciliği yapılamayan ve ledger adı verilen blockchain tabanlı defterlerin tamamen bir şirket tarafından yönetildiği bir kripto para birimi.

    Ripple bir merkezinin bulunması farklılığıyla, özellikle ödeme sistemleri sağlayan büyük şirketlerin ve bankaların bir muhattap bulabildikleri için sıkça tercih ettikleri bir coin ve ağ olarak öne çıkıyor.

    Öncelikle Ripple yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşacaksınız.

    Söz konusu platformların Ripple alım ve satım işlemleri karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapıya sahip.

    Yatırım yapacağınız platformu seçip, üyeliğinizi oluşturduktan sonra mutlaka 2FA özelliğini devreye sokun. Çift aşamalı güvenlik örneği hesabınızın hack'lenip paranızın çalınma riskini en aza indirmek için mutlaka yapmanız gereken bir işlem.

    2FA için ya SMS desteği ya da Google'ın uygulaması Authenticator'ı kullanabilirsiniz. Google'ın söz konusu uygulaması her girişinizde size özel ikinci bir şifre oluşturduğu için hesabınız daha korunaklı hale geliyor.

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