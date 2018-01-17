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Ripple nedir? Ripple fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 16:42 | Son Güncelleme:

2017 yılında yaşadığı artış ile yatırımcıların bir anda gözdesi haline gelen ve Bitcoin'i bile bir anda geçmeyi başaran Ripple, herkes tarafından merak ediliyor. Ripple nedir? İşte Ripple hakkında bilinmesi gerekenler!

Ripple, 2017 yılı ile birlikte büyük artış göstermiş bir sanal para. Ripple ilk olarak 2012 yılında hem bir ödeme ağı (RippleNet) hem de bir kripto para (Ripple XRP) olarak piyasaya katıldı. Ripple, hazırlanış temeliyle kendisini diğer coinlerden ayırıyor. Çünkü madenciliği yapılamıyor ve ledger adı verilen bir Block Chain teknolojisi üzerine kurulu. Ayrıca bu teknoloji sadece bir şirket tarafından yönetiliyor. 

Ripple diğer coinlerden farklı olarak bir merkezi olmasından ötürü, ödeme seçeneği sağlayan şirketler ve bankalar tarafından çok fazla tercih ediliyor ve bu sayede popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Ripple ağı tarafından bankalar arası yapılan para transferleri Bitcoin'e oranla daha ucuz. Çünkü para trasferi Bitcoin'de 0,0015 BTC yani 3.5 dolara tekabül ediyor. Bu durum Ripple'da 0.0011 dolar. 

RİPPLE'IN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ

TarihAçılışEn YüksekEn DüşükKapanış
Ocak 16, 20181.681.700.9093131.18
Ocak 15, 20181.861.901.671.68
Ocak 14, 20182.022.021.811.86
Ocak 13, 20182.052.121.982.02
Ocak 12, 20181.942.161.872.04
Ocak 11, 20181.982.251.621.95
Ocak 10, 20182.132.161.701.97
Ocak 09, 20182.442.531.982.10
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