Ripple nedir? Ripple fiyatları ne kadar?

Ripple, 2017 yılı ile birlikte büyük artış göstermiş bir sanal para. Ripple ilk olarak 2012 yılında hem bir ödeme ağı (RippleNet) hem de bir kripto para (Ripple XRP) olarak piyasaya katıldı. Ripple, hazırlanış temeliyle kendisini diğer coinlerden ayırıyor. Çünkü madenciliği yapılamıyor ve ledger adı verilen bir Block Chain teknolojisi üzerine kurulu. Ayrıca bu teknoloji sadece bir şirket tarafından yönetiliyor.

Ripple diğer coinlerden farklı olarak bir merkezi olmasından ötürü, ödeme seçeneği sağlayan şirketler ve bankalar tarafından çok fazla tercih ediliyor ve bu sayede popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Ripple ağı tarafından bankalar arası yapılan para transferleri Bitcoin'e oranla daha ucuz. Çünkü para trasferi Bitcoin'de 0,0015 BTC yani 3.5 dolara tekabül ediyor. Bu durum Ripple'da 0.0011 dolar.

RİPPLE'IN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ