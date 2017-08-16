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    Ringo faciası...

    Bülent TATOĞULLARI (DHA)
    16 Ağustos 2017 - 16:04Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 16:04

    Antalya'ya jet ski’nin arkasına bağlanan ‘ringo’ adı verilen şişme deniz yatağına binen Kuveytli kuzenlerden 17 yaşındaki Abdullah Alharshani öldü, 21 yaşındaki Osama Meshari yaralandı.

    Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Lara 9 No'lu plajda meydana geldi. 8 gün önce Kuveyt'den Antalya'ya tatile gelen Osama Meshari ile kuzeni Abdullah Alharshani, kent merkezinde bir otele yerleşti. Dün sabah saatlerinde denize gelen kuzenler, jet ski’nin arkasına bağlanan ‘ringo’ adı verilen şişme deniz yatağına binerek su sporları aktivitesine katıldı. Sahile dönüş sırasında jet-ski'yi kullanan görevlinin hızlı dönmesi sonucu 2 kuzenin içinde bulunduğu ringa demirli tekneye çarptı. Kazada suya batan Osama Meshari ile Abdullah Alharshani, çevredeki görevliler tarafından sahile çıkarıldı.

    Çağrılan ambulanslarla hastaneye götürülen kuzenlerden başından darbe aldığı belirtilen Abdullah Alharshani, kurtarılamadı. Osama Meshari'nin tedavisi ise sürüyor. Abdullah Alharshani'nin cesedi otopsi yapılmak üzene Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Abdullah Alharshani'nin cenazesinin uçakla ülkesine gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Ringo , Antalya , Turist
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