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    Rihanna’nın kuzen acısı

    DIŞ HABERLER     
    28.12.2017 - 00:36 | Son Güncelleme:

    Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna’nın kuzeni Tavon Kaiseen Alleyne silahlı saldırıya kurban gitti. Rihanna, Instagram hesabından “İnanamıyorum. Huzur içinde uyu kuzen” diyerek üzüntüsünü paylaştı.

    Sokakta yürüyen 21 yaşındaki Alleyne’nin yanına kimliği belirsiz bir adam yaklaştı ve birkaç el ateş ederek talihsiz genci öldürdü.

    Rihanna cinayetten bir gece önce kuzeni ile Noel kutlamaları için birlikteydi.

    Ölüm haberi karşısında şoke olan 29 yaşındaki sanatçı, acısını Instagram’a kuzeniyle çekilmiş fotoğraflarını koyarak 59 milyon takipçisiyle paylaştı.

    Rihanna fotoğrafın altına “Huzur içinde uyu kuzen. İnanamıyorum, geçen gece kollarıma almıştım seni. Bunun, vücudundaki sıcaklığı son kez hissettiğim gün olacağını hiçbir zaman düşünmemiştim” notu düştü.

    8 kez Grammy Ödülü’nü kazanan şarkıcı “#endgunviolence,” (silah şiddetine son verin) notunu da mesajına ekleyerek bu konudaki hassasiyetini dile getirdi.

    Birleşik Krallık’a bağlı adada polis, bir süre önce 2016’ya göre silahlı şiddet olaylarının ciddi ölçüde arttığı uyarısında bulunmuş, 28 cinayet vakasının 22’sinin ateşli silahlarla gerçekleştiğini rapor etmişti.

    Katilin bulunması için soruşturmayı derinleştiren polis, cinayetle ilgili bilgisi olanların kendilerine başvurmalarını istedi.

    Etiketler: Tavon Kaiseen Alleyne , gazetehaberleri
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