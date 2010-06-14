Kara Kartal Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma’ yı İnter kulübünden 7.3 milyon euro karşılığında transfer etti.

Futbolcuya ilk sene 3.5 milyon euro 2. ve 3. seneler 3.750 milyon euro ödeyecek olan siyah beyazlılar toplamda 11 milyon euro ödeyecekler.

Dünyanın en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Quaresma’ nın kariyeri ortadadır. Camiaya ve Türk futboluna hayırlı olsun.

Yalnız, Portekizli oyuncunun son yıllarda ki düşüşü akıllarda soru işareti bırakıyor. Umarız Ouaresma Portekiz’ deki yıllarında yaptığı çıkışı ülkemizde de yakalar ve Beşiktaş’ ı başarılara ulaştırır. Çingene lakaplı futbolcudan beklentiler üst seviyede..

Transferinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

Mustafa Denizli ile sağlık problemlerinden veya başka bir sebepten dolayı yollarını ayıran siyah beyazlılar Alman teknik adam Bernd Schuster’ i takımın başına getirdi.

Fortuna Köln, 1. FC Köln, Xerez CD,Shakhtar Donetsk, Levante, Getafe,ve 2007-2008 sezonunda Real Madrid’ i çalıştırdı. Real Madrid ile şampiyonluk yaşayan Alman çalıştırıcı o tarihten itibaren her hangi bir kulüpte görev almadı.

Teknik adamın iki senelik yaşadığı boşluk, Quaresma’ nın uzun bir süredir futbola olan açlığı, umarız Beşiktaş’ ın futboluna olumlu olarak yansır.

Gazetemizin özel haberine göre de Beşiktaş, şampiyon Bursaspor’ un forveti Sercan ile anlaştığını yazmaktadır. Hürriyet'te yazıyorsa % 100 doğrudur. Ancak transferde Zapo + Holosko + 3 milyon euro verileceği söylenmektedir. Bana göre çok maliyetli bir transfer olacağı gibi, Holosko gibi bir futbolcunun verilmesini de hiç de iyi karşılamıyorum. Takımın en iyilerinden biri olduğu gibi, Holosko’nun Beşiktaş’ a olan maliyeti de unutulmamalıdır.

Bir not: (Dünya kupasına oynanan futboldan çok, vuvuzela damgasını vurmuş durumda. Bu iğrenç ve rahatsız edici ses dolayısı ile keyifli maç izlemek neredeyse imkansız. Platini kulakların çınlasın tinnitus ol emi.)