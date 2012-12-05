Rheaâ€™dan 1.000 TL hediye

Birikiminizi deÄŸerlendirmenin yeni yolu! Â

Yeni nesil bir tasarruf deÄŸerlendirme felsefesinin yaratÄ±cÄ±sÄ± olan Rhea, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen kurumlarÄ±na ve ailelerine sunduÄŸu portfÃ¶y yÃ¶netimi hizmetini bireysel yatÄ±rÄ±mcÄ±lara ulaÅŸtÄ±rabilmek iÃ§in 1.000 kiÅŸi ile sÄ±nÄ±rlÄ± bir kampanya baÅŸlatÄ±yor.

FarklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen ve mÃ¼ÅŸterilerine yatÄ±rÄ±m yapan Rhea PortfÃ¶y, 2 ay sÃ¼recek bu kampanyada 1.000 yeni mÃ¼ÅŸterisine, 1.000 TL hediye ediyor.

Â

Siz de 100.000 TL ve Ã¼zerindeki portfÃ¶yÃ¼nÃ¼zÃ¼ minimum 6 ay boyunca Rhea uzmanlÄ±ÄŸÄ±na devrederek hem akÄ±llÄ± kazanÃ§lar elde edebilir; hem de hesabÄ±nÄ±zÄ±n %1â€™i kadar katÄ±lÄ±m payÄ± kazanarak ek deÄŸer yaratabilirsiniz.

Risk tercihinize gÃ¶re sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± Rhea PortfÃ¶y ile birlikte Ã§izeceÄŸiniz Ã¶zel portfÃ¶yÃ¼nÃ¼zÃ¼ banka hesabÄ±nÄ±zdan anlÄ±k olarak takip edebilir; hesap sÃ¼resi boyunca Rheaâ€™nÄ±n akÄ±lcÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlerinin bir parÃ§asÄ± olarak kurumun tÃ¼m Ã¼rÃ¼n ve hizmetlerine sÄ±nÄ±rsÄ±z eriÅŸim hakkÄ±na sahip olabilirsiniz.

Â

DetaylÄ± bilgi almak iÃ§inÂ rhea.com.trÂ adresinden Rhea internet sitesini ziyaret edebilir ya da 0212 999 3399 nolu telefondan kampanya sorumlusu mÃ¼ÅŸteri temsilcileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸebilirsiniz.

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Â Â Â Â Â Â