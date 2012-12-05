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Rheaâ€™dan 1.000 TL hediye

05.12.2012 - 10:30 | Son GÃ¼ncelleme:

Birikiminizi Rhea PortfÃ¶y ile deÄŸerlendirin, minimum 1000 TL hediye kazanÄ±n!

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Yeni nesil bir tasarruf deÄŸerlendirme felsefesinin yaratÄ±cÄ±sÄ± olan Rhea, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen kurumlarÄ±na ve ailelerine sunduÄŸu portfÃ¶y yÃ¶netimi hizmetini bireysel yatÄ±rÄ±mcÄ±lara ulaÅŸtÄ±rabilmek iÃ§in 1.000 kiÅŸi ile sÄ±nÄ±rlÄ± bir kampanya baÅŸlatÄ±yor.
FarklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen ve mÃ¼ÅŸterilerine yatÄ±rÄ±m yapan Rhea PortfÃ¶y, 2 ay sÃ¼recek bu kampanyada 1.000 yeni mÃ¼ÅŸterisine, 1.000 TL hediye ediyor.
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Siz de 100.000 TL ve Ã¼zerindeki portfÃ¶yÃ¼nÃ¼zÃ¼ minimum 6 ay boyunca Rhea uzmanlÄ±ÄŸÄ±na devrederek hem akÄ±llÄ± kazanÃ§lar elde edebilir; hem de hesabÄ±nÄ±zÄ±n %1â€™i kadar katÄ±lÄ±m payÄ± kazanarak ek deÄŸer yaratabilirsiniz.

Risk tercihinize gÃ¶re sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± Rhea PortfÃ¶y ile birlikte Ã§izeceÄŸiniz Ã¶zel portfÃ¶yÃ¼nÃ¼zÃ¼ banka hesabÄ±nÄ±zdan anlÄ±k olarak takip edebilir; hesap sÃ¼resi boyunca Rheaâ€™nÄ±n akÄ±lcÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlerinin bir parÃ§asÄ± olarak kurumun tÃ¼m Ã¼rÃ¼n ve hizmetlerine sÄ±nÄ±rsÄ±z eriÅŸim hakkÄ±na sahip olabilirsiniz.
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DetaylÄ± bilgi almak iÃ§inÂ rhea.com.trÂ  adresinden Rhea internet sitesini ziyaret edebilir ya da 0212 999 3399 nolu telefondan kampanya sorumlusu mÃ¼ÅŸteri temsilcileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸebilirsiniz.

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Rheaâ€™dan 1.000 TL hediyeRheaâ€™dan 1.000 TL hediyeÂ Â Â Â Â Â

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