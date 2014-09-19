Rezidansta Yılın Fırsatı

İstanbul’un en prestijli rezidansında yılın fırsatı

EgeYapı Group’un İstanbul Anadolu Yakası’nın iş ve yaşam merkezi Kartal’da hayata geçirdiği en prestijli rezidans projesi Pega Kartal’ın yılın fırsatını sunan kampanyası ile herkes ev sahibi olacak. Banka kredisiz 0.69 vade farkı ile 60 ay Ege Yapı Group vadeli yüzde 15’i peşin, yüzde 15’i teslimde ödeme kampanyası sayesinde kefil, dosya masrafı, onay bekleme gibi sorunlarla uğraşmadan Prens Adaları’na karşı konfor ve lüksün buluştuğu bir yaşama adım atacak.



İstanbul Anadolu Yakası’nın en prestijli rezidans projesi Pega Kartal’da ayrıcalıklarla dolu bir yaşam

32 katlı Residence bloğu ve 5 katlı Ofis bloğundan oluşan projede 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks tipleriyle yatırımcılara zengin seçenekler sunuyor. 40 metrekareye varan salonlar, 3.20 metre tavan yüksekliği, tabandan tavana kadar cam yüzeyleri ile keyifli ve konforla tasarlanan Pega Kartal’da daire içi donanımlar da en üst sınıf ürünlerden oluşuyor. Pega Kartal sakinleri, Lobby lounge, açık yüzme havuzu, fitness sağlık merkezi, buhar odası, sauna ve Türk hamamı ile her gün zinde yaşamın mutluluğunu hissedecekler. Kartal - Kadıköy Metro Hattı’na birkaç dakika mesafede bulunan Pega Kartal, D100 Karayolu ile direkt bağlantıya sahip. Sabiha Gökçen Havalimanına 15 dakika mesafede olan proje ana arterlere direkt bağlantısı ile de İstanbul için vazgeçilemez önemde ve yüksek prim vadeden bir lokasyona sahip.

Kampanyadan yararlanmanız için sizi satış ofisimize bekliyoruz.

0 850 222 53 43

pegakartal.com





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