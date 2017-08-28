Rezidansta ölümün ardından operasyon

Antalya’da Yalçın Bozarslan’ın iki arkadaşıyla birlikte kaldığı rezidansta aldığı uyuşturucu madde yüzünden yaşamını yitirmesinin ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa İlçesi Lara Bölgesi’nde 3 kişinin oturduğu eve baskın düzenledi.

Operasyonda D.R.H., R.Y. ve Y.Ö. gözaltına alındı. Polisin evde ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.