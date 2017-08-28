MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Rezidansta ölümün ardından operasyon

    Rezidansta ölümün ardından operasyon

    DHA
    28 Ağustos 2017 - 20:58Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 21:06

    ANTALYA’da 38 yaşındaki Yalçın Bozarslan’ın rezidansta uyuşturucudan ölümünün ardından uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

    Antalya’da Yalçın Bozarslan’ın iki arkadaşıyla birlikte kaldığı rezidansta aldığı uyuşturucu madde yüzünden yaşamını yitirmesinin ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa İlçesi Lara Bölgesi’nde 3 kişinin oturduğu eve baskın düzenledi.

    Operasyonda D.R.H., R.Y. ve Y.Ö. gözaltına alındı. Polisin evde ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: antalya , operasyon , Yalçın Bozarslan
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri