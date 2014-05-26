Rezidansta Büyük Fırsat!

İstanbul’un yeni çekim merkezi Kartal’da rezidans anlayışına farklı bir bakış açısı kazandırarak konforlu bir yaşamın kapılarını açan Pega Kartal, 30 Bin TL indirim ve “Beş Beşlik Ödeme Keyfi” ile sizi ev sahibi yapıyor.

İstanbul’un yeni çekim merkezi Kartal’da rezidans anlayışına farklı bir bakış açısı kazandırarak konforlu bir yaşamın kapılarını açan Pega Kartal, 30 Bin TL indirim ve “Beş Beşlik Ödeme Keyfi” ile sizi ev sahibi yapıyor.

Pega Kartal beş beşlik ödeme avantajı ve 30 bin TL’ye kadar indirim veriyor.



Pega Kartal’dan ev sahibi olmak isteyenler, 1+1 için 10 bin TL, 2+1 için 20 bin TL, 3+1 ve üstü daireler için 30 bin TL indirim fırsatını yakalarken, % 5’i peşin, 1.500 TL’den başlayan taksitlerle çok avantajlı bir ödeme planından da yararlanabiliyor.



Prens Adaları’na rezidans konforuyla bakın.



32 katlı Rezidans bloğu ve 5 katlı Ofis bloğundan oluşan Pega Kartal, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks tipleriyle yatırımcılara zengin seçenekler sunarken, 40 metrekareye varan salonları, 3.20 metre tavan yüksekliği, tabandan tavana kadar cam yüzeyleri ile keyifli ve konforlu bir hayat yaşatıyor. Pega Kartal sakinleri, Lobby lounge, açık yüzme havuzu, fitness sağlık merkezi, buhar odası, sauna ve Türk hamamı ile her gün zinde yaşamın mutluluğunu hissedecekler. Kartal - Kadıköy Metro Hattı’na birkaç adım mesafede bulunan Pega Kartal, D100 Karayolu ile direkt bağlantıya sahip. Sabiha Gökçen Havalimanına 15 dakika mesafede olan proje ana arterlere direkt bağlantısı ile de İstanbul için vazgeçilemez önemde ve yüksek prim vadeden bir lokasyona sahip.

31 Mayıs 2014 tarihine kadar devam edecek sınırlı kampanyadan yararlanmak için sizi satış ofisimize bekliyoruz.

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www.pegakartal.com