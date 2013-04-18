Rezidansta Aile Yaşamı Pega Kartal’da Başlıyor!

Farklı ihtiyaçlara yönelik farklı yaşam alanları…

Toplam 40 bin metrekare inşaat alanı ve 80 milyon TL yatırımla biri 200 adet konuttan oluşan 32 katlı rezidansı, diğeri 28 adet home – office ve 11 adet mağazadan oluşan 5 katlı ofis bloğu ile Pega Kartal yatırımcılarına Marmara Denizi ve Adalar manzarası eşliğinde 1+1’den 4+1 ve dubleks dairelere kadar yüksek yaşam standartları ve konfor sunuyor. Ofis kısmında ise iş dünyasına yedi farklı tipte, diledikleri gibi dekore edebilecekleri ve teknolojinin tüm imkânlarının sağlanacağı çözümler sunulacak.

20 Mart’ta satışa sunulan projede ilk fiyat ve öncelikli seçim fırsatı…



Yüksek prim değeri taşıyan avantajlı lokasyonu, farklı kullanım alanlarına yönelik sunduğu çeşitli yaşam ve iş alanlarıyla Pega Kartal’da satışlar 20 Mart 2013’te başladı. EgeYapı Group Pega Kartal’da 2.977 TL’den başlayan metrekare fiyatlarıyla ilk fiyat avantajı ve öncelikli seçim fırsatı sunuyor…

Yüksek prim potansiyeli sunan avantajlı lokasyon…



Dünyanın en büyük adliye sarayına 5 dakikalık mesafede bulunan Pega Kartal, bulunduğu lokasyon itibariyle İstanbul’un en büyük sıkıntılarından biri olan trafiğe karşı birçok avantaja sahip. Bu doğrultuda proje, Kadıköy – Kartal Metro Hattı’na birkaç dakikalık yürüme mesafesinde, D – 100 Karayolu’nun hemen yanı başında, Kartal Sahil Yolu’na 5 dakikalık mesafede ve İstanbul’un dünyaya açılan ikinci kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı’na 15 dakika uzaklıkta konumlanıyor.

80 Milyon TL’lik yatırım…

EgeYapı Group, İstanbul Anadolu Yakası’nda yükselecek yeni karma kullanım projesi Pega Kartal’ın inşasına başlıyor. Suudi Arabistanlı Al-Qemam Holding ile birlikte 80 milyon TL yatırımla hayat bulacak olan Pega Kartal’da, Adalar ve Marmara Denizi manzaralı 200 rezidans, 28 home–office ve 11 mağaza yer alacak.

Konfor ve yüksek yaşam standartları sunmayı hedefleyen Pega Kartal’da 1+1’den 4+1’ kadar değişen daireler, metrekaresi 2 bin 977 TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcılara sunulurken, ofislerin alanları 72 – 702 metrekare arası değişecek. Proje, 2015 yılı itibariyle teslim edilecek.



Kısa süre için geçerli olacak ilk fiyat avantajı ve öncelikli seçim fırsatını kaçırmamak için sizi satış ofisimize bekliyoruz.

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pegakartal.com

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