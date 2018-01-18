Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Rezidansa baskın! Polisi görünce şoka girdi

    Rezidansa baskın! Polisi görünce şoka girdi

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    18.01.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:

    Ankara’da silahlı tehditle haraç topladığı iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan silahlı suç örgütü lideri İsmail A., Çankaya’da saklandığı rezidansta yakalandı. Çek-senet tahsilatı, silahlı tehdit gibi suçlara karıştığı ileri sürülen İsmail A.’nın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, saklandığı rezidansta uyuşturucu partileri düzenlediği de iddia edildi.

    Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çek-senet tahsilatı yapan, tehdit ile para toplayan silahlı suç örgütüyle ilgili yaptığı çalışmada 8 kişiyi gözaltına aldı.
    Rezidansa baskın Polisi görünce şoka girdi
    Hakkında yakalama kararı bulunan ve aranan örgüt lideri olduğu iddia edilen İsmail A. ise belirlenen adreslerde bulunamadı. Organize Şube ekipleri, yaptıkları fiziki-teknik takipte İsmail A.’nın Çankaya ilçesinde lüks bir rezidansta kaldığını belirledi. Düzenlenen operasyonda İsmail A., gözaltına alındı.

    ÜÇ TABANCAYLA YAKALANDI

    Baskında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, İsmail A., karşısında polisi görünce çok şaşırdı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu bildirilen İsmail A.’nın, saklandığı rezidansta sık sık uyuşturucu partileri verdiği ileri sürüldü. 

    İsmail A'nın, kendisini çevresine "mafya" olarak tanıtarak ticari ilişkilerinden doğan borçlarını ödemediği, zarara uğrayan vatandaşların ise zanlının yanındaki silahlı kişilerden korktukları için şikayetçi olmadıkları belirlendi.

    Rezidansa baskın Polisi görünce şoka girdi

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: rezidans , Polis , baskın
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri