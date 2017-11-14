Rezervasyon süreçlerini hızlandıran sistem

Protel tarafından geliştirilen Bookers Portal sistemi, oteller ve acenteler için rezervasyon sürecini hızlandırırken, adil bir teşvik sistemi kurmak isteyen otellerin ihtiyacına yanıt veriyor. Acentelerle Bookers Portal üzerinden daha verimli bir etkileşim yakalayan Rixos Otelleri; 14 ülkede birlikte çalıştığı toplam 800 acenteyi ağırladı. Etkinlikte her ülkeden en çok satış yapan üç acenteyi ödüllendiren Rixos Otelleri, acentelerin, rezervasyonları bekletmeden sisteme girmesini ödüllendirme yoluyla teşvik etmeyi hedefliyor.



Karşılıklı kazanç esasına dayanan bu sistemde rezervasyon aracıları, girdikleri rezervasyonlara göre çeşitli puanlar kazanıyor. Bu puanlar belirli bir seviyeye ulaştığında ise Rixos Otelleri’nden ücretsiz rezervasyon yapma hakkı kazanıyorlar. Acenteler, bu rezervasyonları kendi personelleri için kullanabildikleri gibi; müşterileri için de kullanabiliyor. Bu sayede aracı kurumlar ister kendi çalışanlarını ödüllendiriyor, isterse satışlarını artırıyor.



Bookers Portal sisteminde, tüm süreçler sistem tarafından otomatik olarak izlendiği için herhangi bir haksızlık veya kayıp yaşanmıyor. Böylece otele, doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik fayda sağlanırken aynı fayda acentelere de sağlanarak, karşılıklı ilişkilerin kuvvetlenmesi sağlanmış oluyor.