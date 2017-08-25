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    Rezalette yeni gelişme... Murat Başoğlu'na karşı harakete geçti...

    hurriyet.com.tr / KELEBEK
    25 Ağustos 2017 - 19:24Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 19:25

    Eşi Burcu Başoğlu Kabadayı’ya 2 milyon liralık tazminat davası açan Selçuk Kabadayı, Murat Başoğlu’na da 1 milyon liralık manevi tazminat dava açtı.

    Türkiye'yi sarsan rezalette yeni bir gelişme daha yaşandı. 

    Selçuk Kabadayı, eşinin Murat Başoğlu’yla kendisini aldatarak evlilik birliğini temelden sarstığı gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

    Avukat Handan Yazıcıoğlu dava hakkında şu bilgiyi paylaştı: “Türk Medeni Kanunumuz uyarınca aileyi koruyan hükümlere aykırı hareket etmekten dolayı evli öz yeğeni ile olan birlikteliği sebebiyle 1 milyon TL’lik manevi tazminat davamızı Anadolu Mahkemesi’nde açmış bulunmaktayız. Delillerimiz içinde yeni görüntülerde mevcut.

    Etiketler: Murat Başoğlu , dava , skandal , rezalet
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