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    Rezalet...Turiste rahat vermedi

    Yaşar ANTER (DHA)
    27.10.2017 - 11:12 | Son Güncelleme:

    Bodrum'un ünlü Gümbet Plajı'nda tatillerini geçiren sezonun son turistleri, masör olduğunu söyleyen bazı kişilerin uzun süre başlarından ayrılmamasıyla rahatsız oldu. Ukraynalı, 63 yaşındaki Yulia B., sözde masörün 10 dakika kadar başında durup, kendisiyle sohbet etmeye çalışması ve 5-6 metre uzaktan fotoğrafını çeken 2 kişi tarafından rahatsız edilmesi üzerine plajı terk etmek zorunda kaldı.

    Bodrum'da tatillerini sezon sonu da sürdüren turistler, dünyaca ünlü Gümbet Halk Plajı'nda bazı kişiler tarafından rahatsız edildi. Plajda güneşlenen, Ukraynalı, 3 çocuk, 4 torun sahibi Yulia B., önce ayağında terlik ve elinde çantayla gelen sözde masör tarafından rahatsız edildi. Masör, 10 dakika kadar kadının başında durup, kadınla sohbet etmeye çalıştı. Ardından kadının tepki göstermesiyle uzaklaştı. Bu kez plajda, otelin önünde güneşlenen Alman ve Hollandalı turistlerin yanına giden aynı kişi, ısrarla turistlere masaj yapmak istediğini söyledi. Kadınların rahatsız olduğu ortamda bir erkek turist, 10 dakika masaj yaptırarak, 20 Euro ödediği sözde masörden kurtuldu.

    Rezalet...Turiste rahat vermedi

    Ukraynalı Yulia B., daha sonra 5-6 metre uzaktan kendisinin fotoğrafını çeken 2 kişi tarafından rahatsız edildi. Ardından gençlerden biri, turistin yanına çökerek, bozuk İngilizcesi ile kadınla konuşmaya çalıştı. Ukraynalı kadın, ayağa kalkarak, eşyalarını toplayıp, plajdan ayrılmak zorunda kaldı. Tatil için Bodrum'a 10 yıldır geldiğini söyleyen Yulia B., yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi:

    "Bodrumlu dostlarım, arkadaşlarım var. Ben güneşlenirken, yanıma gelenlerden biri, ısrarla masaj yapmak istedi. Masör olmadığını anlayabiliyorum zaten. Ardından bir genç, güneşlenirken gelip, bozuk İngilizcesi ile 'Yardımcı olabilir miyim?' demeye çalıştı. Ben de ona Türkçe, 'Burada rahat güneşlenmek istiyorum, güneşlenirken nasıl yardım etmeyi düşünüyorsunuz? Yardım istemiyorum' dedim; ama ısrarını sürdürdü. Bu kez Türkçe sohbet etmeye çalıştı. Ben de rahat bırakılmayacağımı anlayınca, otele dönmek zorunda kaldım; ancak bunlar, tek tük olaylar. Özellikle yalnız kadınların başına gidiyorlar; ama ben, Bodrum'u çok seviyorum. Gelecek yıl yine buradayım."

    Etiketler: rezalet
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