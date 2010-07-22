Rezalet Almanya'ya sıçradı

En ufak bir faulde olayların çıktığı...

Maçın hemen başında kırmızı kartın olduğu...

Futbolun vasatın en dibinde kötü oynandığı...

Ali Sami Yen'de gelen topu poposuyla tutan, maç başladıktan beş dakika sonra hakemin yanına koşup isyan eden Volkan'ın anons yaparak taraftarı sakinleştirdiği...

55 bin kişilik stadyumun sadece 30 bininin dolduğu...

Dünya(!) derbisini izledik...

Hakikaten dünya derbisi...

O yüzden medya haklı, görüyorsunuz bizim izlediğimiz dünya derbisi diğerlerinden oldukça farklı...

Tekrar tekrar izleyin böylesine rezil bir derbiye dünyanın hiç bir ülkesinde şahit olamazsınız...

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Gelgelelim şimdi kimse hakemi beğenmeyecek...

Denilecek ki; "bakın siz bizim hakemleri beğenmiyorsunuz, ama FİFA kokartlı hakem maçı katletti"...

Hayır efendim katletmedi...

Hakem, senin sahadaki art niyetli futbolcularına, tribünden atlayan taraftarına, taraftarının attığı yabancı maddelere izin vermek zorunda mı?

Senin eyyama alışmış hakemlerin biraz izlesin de ders alsın...

Zaten sorun yıllarca yapılanlara eyyamcı zihniyetin izin verilmesi oldu...

Ne bir önlem ne uyarı!

Olay çıkıyor saha kapatılıyor...

Kapatsana derbide tribünleri seyirciye...

Neden korkuyorsun?

Kapat bakalım bir daha yapabiliyorlar mı?!

İngilizler holiganizmi yok etmek için kabuğuna çekildi diyoruz...

Bizimkiler sanki çok önemli bir durummuş gibi dünyaya açılmaya çalışıyor...

Yüzme bilmeyen acemiler gibi, açılın açılın boğulana kadar açılın!

Şimdiden söylüyorum yeni sezonda değişen hiç bir şey olmayacak, herkes yine kendi çöplüğünde ötecek...

Alex ne dedi “bu dostluk maçını anlayabilmiş değilim"...

Yavrum yıllarca "ebedi dostluk" diye bizi kandırdılar, bir Allah'ın kulu çıkıp "yahu ne dostluğundan bahsediyorsunuz" demedi. Şimdi sana mı kaldı dostluğu sorgulamak?

Bak gördün mü senin yüzünden ne olaylar çıktı...

Ah Alex ah!

Kaç yıl oldu hala çözemedin güzelim dostluğu!