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    Reza Zarrab'dan 5 gündür haber alınamıyor

    Razi CANİKLİGİL/ NEW YORK
    15.11.2017 - 00:42 | Son Güncelleme:

    ABD’de 27 Kasım’da jürili duruşması başlayacak olan İran asıllı Türk Reza Zarrab’ın nerede olduğu konusundaki belirsizlik devam ediyor.

    ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Reza Zarrab’ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yalanlansa da geçerliliğini koruyor.

    Davayı kovuşturan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı sözcülerinden “Zarrab hâlâ gözaltında” açıklaması geldi. Zarrab’ın avukatı Şeyda Yıldırım ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” dedi.

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    Etiketler: gazetehaberleri
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