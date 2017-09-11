Reza Zarrab’a tahliye muamması

GÜNÜ GÜNÜNE BİLGİ

Zarrab, 19 Mart 2016’da Miami Havalimanı’ndan ABD’ye girerken tutuklanmıştı. Çok sayıda cezaevi değiştiren Zarrab’ın nakil işlemleriyle ilgili gelişmeler Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesinde günü gününe yer alıyordu ve şimdiye kadar herhangi bir hatayla karşılaşılmadı.

Hürriyet’e bilgi veren uzmanlar, Zarrab’ın cezaevinden çıkmasının bu süreçte ancak ‘tanık koruma programı’na alınmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. Öyleyse Zarrab, ‘US Marshalls Service’ denilen ABD Kolluk Kuvveti Hizmeti yetkililerine teslim edilmiş olabilir.

NEW YORK SAVCILIĞI'NDAN REZA ZARRAB AÇIKLAMASI

Öte yandan, DHA'nın haberine göre, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yetkilileri, olayın teknik bir yanlışlıktan kaynakladığını ve Zarrab’ın halen hapiste olduğunu belirtti.

DHA'nın ulaştığı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yetkilileri, Zarrab'ın halen hapiste olduğunu, Pazartesi günü de Türkiye saati ile 19.00'da yargıç karşısına çıkarılacağını söyledi. Başsavcılık yetkilileri, Zarrab'ın serbest bırakıldığı söylentilerine yol açan Federal Hapishaneler Bürosu'na ait sitede 'serbest bırakıldı' olarak görünmesinin teknik bir yanlışlıktan kaynaklandığını belirtti.

MAHKEME BUGÜN

New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı’na vekâlet eden Joon H. Kim’in hazırladığı son iddianamede, Zarrab için daha önce dört suçlamadan istenen 70 yıl hapis cezası, 90 yıla çıkarılmıştı. Davanın hâkimi Richard Berman, geçen haftaki ara oturumda yeni iddianamenin sanıklara okunması için Zarrab’ı 11 Eylül’de (bugün), Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Attilla’yı ise 25 Eylül’de mahkemeye çağırmıştı. Zarrab, İran’a yönelik uluslararası yaptırımları delmek ve ABD bankalarına yönelik dolandırıcılıkla suçlanıyor.

30 Ekim’de başlaması planlanan esastan yargılama öncesi başsavcılığın hazırladığı ek iddianameyle eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da davaya sanık olarak eklenmişti.