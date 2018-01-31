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    Reyhanlı'ya iki roket atıldı, biri eve isabet etti

    AA-İHA
    31.01.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve düştü. İHA'nın haberine göre saldırıda 17 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. AA ise iki yaralı olduğunu bildirdi.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler tarafından atılan roketlerden biri Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir eve isabet etti.

    İHA'ya göre saldırıda Fatoş Avlamak (17) adlı kız çocuğu hayatını kaybetti. 1 kişi de ayağından yaralandı. AA ise biri ağır iki kişinin yaralandığını bildirdi.

    Saldırının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan, teröristlerin attığı roketlerden birinin de boş bir araziye düştüğü belirtildi.

    AA Adana Bölge Müdürü Kemal Tirik, "Saldırının ardından TSK'ya bağlı obüs topları ve roketatarlar Afrin'deki terör hedeflerine misliyle karşılık verdiler. Şu anda Reyhanlı'dan da sesleri duyabiliyoruz" dedi.

    Etiketler: Roket , saldırı , son dakika
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