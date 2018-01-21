Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 ölü

Saldırılarda Suriyeli bir sivil yaşamını yitirirken 4’ü ağır 47 kişi yaralandı. Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saat 15.28´de 6 adet, saat 18.40 sıralarında 5 adet olmak üzere toplam 11 adet füzenin, 9´u ilimiz Reyhanlı ilçe merkezine, 2´si ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. Saat 15.28´de ilçe merkezine düşen 6 adet füze ile saat 18.40´da yine ilçe merkezine olmak üzere düşen 3 adet füzenin infilak etmesi sonucu; 30’u Türk vatandaşı, 17’si Suriyeli olmak üzere toplam 47 kişi yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Suriye vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği her iki olayda, 42 kişi ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 4 kişinin tedavileri ise halen devam etmektedir.”



KİLİS’E 4 ROKET

Afrin’deki teröristler Kilis’e de roketli saldırı yaptı. Atılan 4 roket’ten 3’ü Ekrem Çetin ve Barış mahallelerindeki evlere isabet etti. Patlamalarda 4 evde hasar oluştu. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 2’si Suriyeli 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

SALDIRILARIN YAPILDIĞI TERÖRİST MEVZİLERİ İMHA EDİLDİ

Terör örgütü PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik 1 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.



PYD/PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik düzenlenen 11 roketli saldırıda, 1 Suriyeli sivil ölmüş, 16'sı Suriyeli 46 sivil yaralanmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütünün saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Saldırıların gerçekleştirildiği mevzilerin hedef tespit radarlarıyla belirlenmesi sonrasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, söz konusu saldırıların yapıldığı iki mevziye yönelik hava harekatı düzenledi.

Teröristlerce kullanılan mevziler, jetler tarafından imha edildi.