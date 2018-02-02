Reyhanlı'dan bir acı haber daha geldi!

Terör örgütü mensuplarınca atılan roketlerden biri, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yakınındaki eve diğeri diğeri Bahçelievler Mahallesi'ndeki boş araziye düşmüştü. İHA'nın haberine göre, saldırıda ağır yaralanan Ahmet Şanverdi, tedavi altına alındığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Reyhanlı'ya yapılan roketli saldırıda Rıfat Sinirli'nin ardından 1 kişinin daha öldüğü bildirildi. Ölen kişinin isminin verilmediği açıklamada şöyle dendi:

"2 Şubat'ta Afrin bölgesinden PYD/PKK/KCK/YPG tarafından Reyhanlı ilçemize saat 11.00 sıralarında 3 adet, saat 13.50 sıralarında 3 adet olmak üzere toplam 6 adet askeri mühimmat atılmış olup, askeri mühimmatın 3'ü ilimiz Reyhanlı İlçe merkezine, 3'ü ise ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. İlçe merkezine düşen 3 adet askeri mühimmatın infilak etmesi sonucu; 2 vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 2'si ağır yaralı olmak üzere 16 vatandaşımız ise yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır."