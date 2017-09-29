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    Hürriyet >Dünya>Reuters yayınladı! Türk ordusu El Bab'da böyle görüntülendi!

    Reuters yayınladı! Türk ordusu El Bab'da böyle görüntülendi!

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 12:36 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansı Suriye'de muhalifler tarafından alınan el Bab kentinde Türk ordusuna ait askeri araçların fotoğraflarını servis etti. Ajans, bölgedeki Türk ordusu unsurlarına ait hareketliliğin dikkat çektiği yorumunu yaptı.

    Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeyinde uzun bir süre askeri hâkimiyet kurduğu merkezi El Bab, birkaç aylık kuşatmanın ardından örgütten temizlenmişti. El Bab'da halihazırda Türkiye'nin Suriye iç savaşının başından beri desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri de bulunuyor.

    Reuters yayınladı Türk ordusu El Babda böyle görüntülendi

    Türkiye, son haftalarda Suriye sınırındaki Kilis ve Hatay çevresine askeri yığınak yapıyor. Birinci Ordu birliklerinden sınıra çok sayıda tank, zırhlı araç ve top sevk edildi.

    Son haftalarda İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın uzlaştığı çatışmasızlık durumu nedeniyle 500 askerin gözlemci olarak Suriye topraklarına gideceği açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara ziyaretinde de İdlib'deki durumunda görüşüldüğü ifade edilmişti. 

    Reuters yayınladı Türk ordusu El Babda böyle görüntülendi

    Etiketler: Suriye , El Bab , asker , muhalif
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