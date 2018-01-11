Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Reuters: Türkiye'den yola çıkan bir gemi Yunan sularında durduruldu

    Reuters: Türkiye'den yola çıkan bir gemi Yunan sularında durduruldu

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 09:03 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansı, Mersin ve İskenderun limanlarında yüklendiği iddia edilen ve kargosunda patlayıcı yapımında kullanılan maddelerin yer aldığı bir geminin Libya'ya seyahat halinde iken durdurulduğunu bildirdi.

    BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Tanzanya bandıralı geminin Girit açıklarında Cumartesi günü durdurulduğu ve Girit limanına yönlendirildiği aktarıldı.

    Yunan sahil güvenlik makamlarına atfen aktarılan haberde, toplam 29 konteynırda, amonyum nitrat, elektriksiz fünye ile 11 adet boş LPG tankı tespit edildiğinin açıklandığı ifade ediliyor.

    Çarşamba günü olayla ilgili medyaya açıklama yapan Yunan Sahil Güvenliği'nden Tuğamiral Ioannis Argiriou, "söz konusu malzemelerin madencilikten, bomba yapımına ve terörist faaliyetlere kadar her türlü işte kullanılabileceğini" iddia etti.

    Olayla ilgili Yunan Sahil Güvenliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise toplam 8 fotoğraf paylaşıldı.

    Aynı açıklamada, gözaltında olan gemicilerin 5'inin Ukraynalı, 2'sinin Hintli, 1'inin ise Arnavutluk vatandaşı olduğu ifade edildi.

    Etiketler: Türkiye , Yunanistan , Gemi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri