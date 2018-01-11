Reuters: Türkiye'den yola çıkan bir gemi Yunan sularında durduruldu

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Tanzanya bandıralı geminin Girit açıklarında Cumartesi günü durdurulduğu ve Girit limanına yönlendirildiği aktarıldı.

Yunan sahil güvenlik makamlarına atfen aktarılan haberde, toplam 29 konteynırda, amonyum nitrat, elektriksiz fünye ile 11 adet boş LPG tankı tespit edildiğinin açıklandığı ifade ediliyor.

Çarşamba günü olayla ilgili medyaya açıklama yapan Yunan Sahil Güvenliği'nden Tuğamiral Ioannis Argiriou, "söz konusu malzemelerin madencilikten, bomba yapımına ve terörist faaliyetlere kadar her türlü işte kullanılabileceğini" iddia etti.

Olayla ilgili Yunan Sahil Güvenliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise toplam 8 fotoğraf paylaşıldı.

Aynı açıklamada, gözaltında olan gemicilerin 5'inin Ukraynalı, 2'sinin Hintli, 1'inin ise Arnavutluk vatandaşı olduğu ifade edildi.