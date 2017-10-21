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    Reuters duyurdu: 'Ya terk edin ya da saldıracağız'

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 09:38 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansı, Irak Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Güçleri'nin komutanı Kasım Süleymani'nin Kerkük'teki askeri harekât öncesinde oynadığı 'gizemli rolü' yazdı. Süleymani'nin operasyondan önce bu ay içinde üç kere Kürt yetkililerle görüştüğü ve Kerkük'ü terk etmemeleri durumunda Irak ordusu ve orduya bağlı milislerlerin kendilerine büyük bir saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

    Peşmerge güçlerinin Kerkük'teki pozisyonlarını çok kısa bir süre içinde terk ederek kaçmasının ardından olayın öncesinde yaşanan sürece ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

    Kerkük'e harekâttan önce üç kez Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyeleriyle konuşan Süleymani'nin "Irak Başbakanı Haydar el Abadi büyün bölgesel güçler ve Batı'nın desteğine sahip. Eğer kararını alırsa, sizi dağa geri göndermek için onu durduracak hiçbir güç yok" ifadelerini kullandığı ifade edildi. 

    Reuters'ın haberine göre Süleymani, KYB üyelerine çekilmemeleri durumunda İran'ı stratejik müttefik olarak kaybetme riskini kabul etmek zorunda kalacaklarını söyledi. 

    "ANLAŞTILAR" İDDİASI

    Eski Kerkük Valisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro üyesi Necmeddin Kerim, Peşmerge'nin Kerkük'ten çatışmadan çekilmesi konusunda Talabani ailesinin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile anlaştığını iddia etmişti. 

    Kerim, Bloomberg'e verdiği demeçte, Peşmerge'nin Kerkük'ten ani şekilde çekilmesinin perde arkasında kısa süre önce hayatını kaybeden eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ailesinin, Irak merkezi hükümeti ve İran ile anlaşmasından kaynaklandığını ileri sürmüştü. 

    KONTROL ÖNCE PEŞMERGEYE SONRA BAĞDAT'A GEÇTİ

    Irak'ın kuzeyinde 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele yürüten peşmerge, örgütün çıkarıldığı bölgelerde kontrolü elinde tutuyordu. Irak ordusu ve müttefiklerinin başlattığı operasyonla Kerkük'te kontrol peşmergenin elinden alınmış, vilayetteki petrol sahalarının denetimi de Bağdat yönetiminin eline geçmişti.

     

     

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    Etiketler: IKBY
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