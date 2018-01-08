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    Reuters duyurdu! "Trump 'silah satın' talimatı verdi!"

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 17:09 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansına göre, ABD Başkanı Donald Trump, yabancı ülkelere silah satış kurallarının gevşetilmesi için tüm diplomatlara silah satışlarına müdahil olma konusunda talimat vereceğini yazdı.

    Reuters'ın haberine göre, ABD yönetimi, silah satışları için her daim devrede olmalarıyla bilinen ABD'li askeri ataşelere ve üst düzey diplomatlara bugüne kadarki çabalarının da ötesine geçerek silah satışlarının önemli oradan artması için talimat verilecek. 

    Reuters'in görüştüğü ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın 'Amerikan malı al ve aldır' politikası çerçevesinde en erken şubat ayında bir açıklama yapacağını söyledi. Açıklamada, yabancı ülkelerin Amerikan yapımı silah, cephanelik, teçhizat almalarına yönelik ihracat kurallarının gevşetilmesine için tüm hükümet çapında tam teşekküllü seferberlik ilan edecek.

    ABD Başkanı'nın böyle bir talimat verme yetkisinin olduğunu belirten habere göre, Trump, savaş uçaklarından insansız hava araçlarına, savaş gemilerinden toplara uzanan silah satış seferberliğiyle 2016 seçim kampasındaki vaatlerinden birini —yurtdışına daha çok mal ve hizmet satarak son 6 yılın rekoru olan 50 milyar dolarlık ticaret açığını azaltma- tutabilmeyi hedefliyor. Trump aynı zamanda Çin ve Rusya'daki silah şirketleriyle kıyasıya rekabet içindeki Amerilen şirketlerinin baskısı altında.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, plan kapsamında ABD'nin yabancı ülkelerdeki askeri ve ticari ateşelerinin seferber edilmesinin yanısıra Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri (ITAR) de elden geçirilecek.

    Etiketler: son dakika
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