Reuters duyurdu! "Karşılık verdiler"

Suriye'nin diğer bölgelerinde ilerleyen ordunun önünden kaçan halkın biriktiği İdlib, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile savaşan muhaliflerin kontrolü altında bulunan en önemli bölge.

Esad, Suriye'nin batısındaki diğer bölgelerin çoğunda, Rusya ve İran'ın desteğiyle isyancıları yenebildi.

Ülkenin batısındaki askeri gerilim, bir grup insansız hava aracının Rus askeri üslerine beklenmedik bir saldırı düzenlemesiyle son günlerde tırmandı. Bu gelişme Moskova'nın bu ay Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenleme çabalarına gölge düşürüyor.

Hizbullah medyası, Suriye birlikleri ve müttefiklerinin el Kaide'nin Suriye savaşındaki eski yandaşı Nusra Cephesi ve ona bağlı hiziplerin giriştiği "şiddetli bir saldırıyı" püskürttüğünü söyledi. Hizbullah, Suriye ordusu ve müttefiklerinin bu saldırıyı karşıladığını ve daha önce geriledikleri bazı mevzileri yeniden

ele geçirdiklerini belirtti.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) denetiminde mücadele eden isyancılar ise yaptıkları açıklamada, saldırıları püskürtmek ve kuzeydoğudaki Hama ve güneydeki İdlib'de hükümetin ele geçirdiği yerleri geri alabilmek için ortak bir harekat merkezi kurduklarını açıkladılar.

Muhalifler, 15 köyü ele geçirdiklerini ve hükümet güçlerinden 60 kişiyi yakaladıklarını söylediler. Suriyeli bir askeri kaynak ise bunu reddetti ve isyancıların karşı saldırıya giriştikleri yolundaki sözlerini propaganda olarak niteledi. Kaynak, bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığını ve ordunun ilerlemeye devam ettiğini söyledi. İsyancı kaynakları, savaş uçaklarının İdlib vilayetindeki kalabalık nüfuslu merkezlerden olan ve son saldırıların hedef

aldığı Han Şeyhun ve Sarakib'i vurduğunu söylediler.