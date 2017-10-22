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    Haberler >Dünya>Reuters duyurdu... Barzani'nin kaynakları kesildi

    Reuters duyurdu... Barzani'nin kaynakları kesildi

    BBC Türkçe
    22.10.2017 - 15:58 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na gelen ham petrol miktarının yaklaşık 3'te bir oranına düştüğünü bildirdi.Reuters iki nakliyeciye dayandırdığı haberinde günlük 600 bin varil olan ham petrol sevkiyatının yaklaşık 200-250 bin varile düştüğünü belirtti.

    Düşüş geçen Çarşamba günü Irak ordusunun Kerkük ve çevresini IKBY'nin silahlı gücü olan peşmergeden geri almasının ardından yaşandı. Reuters, Irak Petrol Bakanlığı yetkililerinin petrol üretiminin Pazar günü itibariyle normal seviyeye döndürüleceğini umut ettiklerini söyledi. Ancka bölgeden kaynaklar üretimin hâlâ düşük olduğunu kaydediyor.

    Kerkük'ten çıkarılan petrolün ihraç edilmesiyle sağlanan gelirler IKBY için önemli bir finansal kaynaktı. Irak'ın kuzeyinde 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele yürüten peşmerge, örgütün çıkarıldığı bölgelerde kontrolü elinde tutuyordu. Bunların içinde petrol sahaları da vardı.

    Ancak Irak ordusu ve müttefiklerinin geçen hafta yaptığı ve 48 saat süren operasyonla Kerkük'te kontrol peşmergenin elinden alınmış, vilayetteki petrol sahalarının denetimi de Bağdat yönetiminin eline geçmişti.

    REFERANDUMLA TIRMANAN GERİLİM

    IKBY'nin Eylül ayı sonunda düzenlediği referandumda oy kullananların yüzde 92,7'si bağımsızlığa destek vermişti. Referandumun Kerkük'te de düzenlenmesine tepki gösteren Bağdat yönetimi, bu kentin kontrolünün IKBY'nin elinden alınacağını ifade etmişti.

    Referandum öncesinde BBC'ye konuşan IKBY Başkanı Mesud Barzani de "Kerkük için her bir Kürt savaşmaya hazır" demişti.

     

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    Etiketler: Kuzey Irak , son dakika
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