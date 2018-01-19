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    Reuters duyurdu... ABD harekata yine karşı çıktı!

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 18:42 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Afrin harekatı konusunda bir açıklama daha yaptı, “Askeri operasyonun bölgesel istikrara, Suriye’nin istikrarına ve Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki kaygılarına hizmet edeceğini düşünmüyoruz” ifadesini kullandı.

    Reuters’ın haberine göre Washington’da gazetecilere konuşan ve ismi açıklanmayan yetkili, Türkiye’nin operasyonu konusunda sınırlı bilgisi olduğunu söyledikten sonra şu eklemeyi yaptı: “Bu ilk haberlerde görülen türden tehditlerin ve faaliyetlerin bu konularda herhangi bir ilerleme kaydetmemizi sağlayacağını düşünmüyoruz. Bunlar istikrarsızlık yaratıyor"

    Daha önce ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, olası Afrin operasyonu için "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" demişti.

    BAKAN CANİKLİ 'OPERASYON YAPILACAK' DEDİ

    Bugün A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli operasyonun yapılacağını söyledi. Bakan Canikli, "Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekâtın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekât yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek" dedi. 

    Afrin harekatı için Bakan Canikliden önemli açıklamalarAfrin harekatı için Bakan Canikli'den önemli açıklamalar

    Canikli, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Afrin açıklamasına ilişkin de "(En büyük tehdit DEAŞ'tır, dolayısıyla herkes DEAŞ'e yönelik olarak bütün politikalarını belirlemeli, ona göre hareket etmeli) gibi bir yaklaşım bugün itibarıyla son derece anlamsız, içi boş bir sözdür, açıklamadır. DEAŞ tehdidinin bittiği resmi olarak ilan edildi zaten. DEAŞ tehdidi artık hem Suriye'de hem Irak'ta ortadan kaldırılmıştır. Bu gerçek ortadayken halen 'DEAŞ'a karşı odaklansın' gibi açıklama gerçekten çok anlamsız bir açıklama" diye konuştu.

    Afrin harekâtıAfrin harekâtı

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