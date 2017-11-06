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    Reuters: ABD sınırlı hizmete başladı

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 17:34 | Son Güncelleme:

    Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinde yumuşama sinyali... Reuters'ın duyurduğu habere göre ABD temsilcilikleri vize konusunda sınırlı hizmete başladı.

    Reuters'ın duyurduğu habere göre ABD temsilcilikleri sınırlı olarak vize hizmeti vermeye başladı. Haber ajansı ABD Büyükelçiliği'nden gönderilen e-postadaki bu bilgiyi bir Büyükelçilik çalışanının da doğruladığını belirtti.

    Deniz Zeyrek bugün hürriyet.com.tr'de yayınlanan yazısında, Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD ziyareti öncesinde vize krizi konusunda bir yumuşama beklendiğini yazmıştı.

    Deniz Zeyrek: Vize konusunda yumuşama olabilirDeniz Zeyrek: Vize konusunda yumuşama olabilir

    VİZE ALACAKLARA MESAJ

    ABD Büyükelçiliği’nin Vize Bilgi Servisi, vize başvurusu yapan vatandaşların başvurularına mail olarak yanıt vermeye başladı.

    ABD Büyükelçiliği’nin Vize Bilgi Servisi’nden başvuru sahiplerine gönderilen mail şöyle; "Sayın Başvuru Sahibi, Türkiye’deki ABD misyonu, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başlamıştır. ABD’ye seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler. Ancak, sınırlı sayıda randevu verilebileceğinden normalden daha uzun bir bekleme süresi olabilir. Bazı durumlarda acil randevu alınabilir. Eğer acil bir seyahatiniz söz konusu ise ve istediğiniz tarihe randevu alamıyorsanız, lütfen boş olan en yakın tarihi seçiniz ve ardından acil başvuru için gereken adımları izleyiniz. Acil başvuru talebinde bulunurken lütfen seyahatinizin neden acil olduğunu açıklayınız ve önceki randevunuzun iptal edildiğini belirtiniz. Teşekkür ederiz! ABD Vize Bilgi Servisi"

    KRİZİ TIRMANDIRAN GELİŞME KONSOLOSLUK GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'UN TUTUKLANMASIYDI

    9 Ekim tarihinde ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır” açıklaması yapmıştı.

    Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Topuz, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

    Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermişti. Türk Dışışileri Bakanlığı da Topuz'la ilgili olarak "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğu'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.

     

    Etiketler: Pasaport , son dakika
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