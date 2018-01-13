Restorasyon beklerken çam büyüttü

Oltu Kilisesi, aradan geçen yıllarda terk edilirken, define avcılarının da tahribine uğradı. İç duvarlarının yanı sıra tavan ve zemininde büyük hasar meydana gelen kilise, bakımsızlıktan viraneye döndü. Birkaç kez yanan kilisenin giriş kapısı üzerinde çam ağacı büyüdü. Oltu Kaymakamı Şenol Turan şunları söyledi:



"Restorasyon projesi 2017’de tamamlandı. Kalkınma Bakanlığı'nın cazibe merkezleri programına sunduk. Maalesef olumsuz cevap geldi. Ama proje elimizde ve şimdi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) sunacağız. O da olmazsa Japon Büyükelçiliği’ne sunacağız. Bir şekilde restore edeceğiz. Restoreden sonra kütüphane olacak."