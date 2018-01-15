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    Restoranda yakalandılar! Otomobilden çıkanlar şoke etti...

    İHA
    15.01.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da ihbar üzerine bir otomobili takibe alan narkotik polisi, aracı park ettikten sonra restoranda yemek yiyen şahıslara baskın düzenledi. Yere yatırılarak kelepçelenen 1’i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada teybin içine yapılan özel bölmeden uyuşturucu fışkırırken, bagajında 500 bin lira değerinde kimyasal uyuşturucu sıvı ele geçirildi.

    Kentteki bir otomobilde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine narkotik polisi harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından tim, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde 34 RH 1623 plakalı otomobili takibe aldı. Saatler süren takip sonrası 3 şahıs, kullandıkları aracı Fatih Millet Caddesi üzerinde park ettikten sonra yemek yemek üzere bir restorana girdi.

    Restorana nefes kesen baskın

    Ekipler restorana baskın düzenledi. Şahısları etkisiz hale getirdikten sonra restoranın önünde yere yatırarak kelepçeleyen tim, ardından otomobilde arama yaptı. Şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda ise “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan çok sayıda kayıtları çıktı.

    Restoranda yakalandılar Otomobilden çıkanlar şoke etti...

    ÖZEL BÖLMEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından araçta arama yapan polis, içeride çok miktarda skunk, metamfetamin ve extacy diye tabir edilen satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi. Aramalarını sürdüren tim, teypte bir anormallik olduğunu fark etti. Yapılan incelemede yerinden çıkartılan teybin içindeki özel bölmeye uyuşturucu depolandığı belirlendi.

    Bagajda da şişe içerisine konulmuş 3 adet kimyasal sıvı ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin uyarıcı kimyasal uyuşturucu olduğu, sıvının damlasının 100 dolara satıldığı, ele geçirilen sıvıların ise değerinin 500 bin lira olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin liraya ise el konuldu.

    Restoranda yakalandılar Otomobilden çıkanlar şoke etti...

    Şüphelilerden 2’si tutulandı, 1’i sınırdışı edildi

    Operasyonun ardından gözaltına alınan S.D., İ.S. ve İran uyruklu M.N. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Fatih Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.

    İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve İ.S. “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.N. ise sınırdışı edildi. Kiralık olduğu öğrenilen ve sahibinin de aynı suçtan emniyette kaydı olan araca ise el konuldu.

    Etiketler: Otomobil
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