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    Restoranda öldürülen ünlü avukat son yolculuğuna uğurlandı

    DHA, İHA
    02.11.2017 - 14:33 | Son Güncelleme:

    Silahlı saldığı sonucu ölen Ergenekon davası sanığı avukat Kudbettin Kaya, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sonra son yolculuğuna uğurlandı.

    Kudbettin Kaya için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Taziyeleri kabul eden Kaya'nın eşi Hülya Kaya ve kızı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

    Kudrettin Kaya ile çocukluk arkadaşı olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Lise döneminden arkadaşımdı. Üniversitede de aynı yurtta kaldık. Aynı odada kaldık. Talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Kendine çok özgüvenli İstanbul'un orta yerinde onlarca insanın arasında elini kolunu sallayarak bu ölüm meydana geldi. Umarım arkasındaki güçler ortaya çıkartılır ve faili meçhul kalmaz" dedi.

    Restoranda öldürülen ünlü avukat son yolculuğuna uğurlandı

    Kudbettin Kaya'nın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

    Restoranda öldürülen ünlü avukat son yolculuğuna uğurlandı

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    Etiketler: cinayet , bakırköy
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