Restoran cinayetinde duruşma... Adliyede büyük abluka

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA SİGARA İÇEREK POLİSİ BEKLEMİŞTİ

Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu, İtalya’da 31 Ocak 2005’te öldürülen Hüseyin Saral’ın eski eşi İlknur Nur Büyüksarıalioğlu’nun kardeşiydi. Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu, Hüseyin Saral’ın öldürülmesinden sonra Sedat Şahin’le birlikte ‘cinayete iştirakten’ gözaltına alındı.

Mert Saral’ın babasının intikamını almak için saldırıyı düzenlediği bildirilirken, olaydan sonra sigarasını yakarak polisi beklemesinin ise Şahin grubuna bir mesaj olduğu bildirildi. Hüseyin Saral’ın öldürülmesinden sonra Şahin bir adamıyla yaptığı görüşmede, “Burada sigara terapisi uygulamaya geldim. Sigarayı bıraktırdım, gidiyorum şimdi” dediği dinlemeye takılmıştı. Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin Nişantaşı’nda öldürüldükten sonra saldırıyı düzenleyen Yakup Kerem Saral’ın cep telefonuna, “Sigarayı bıraktım abi” mesajı geçilmişti.

SORGUYA ALINDI

Saldırıda öldürülen Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nun, İtalya’da öldürülen Hüseyin Saral’ın eski eşi İlknur Nur Büyüksarıalioğlu’nun kardeşi olduğu basına yansımıştı. Saral’ın bir süredir Büyüksarıalioğlu’nun izini bulmak için takip yürüttüğü belirtildi. Saral, Organize Suçlar Şubesi’nde sorguya alınırken saldırıyla bağlantılı başka kişiler olup olmadığı ile ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.

13 YILLIK HUSUMET

Tefecilik yapan Kamber Ocaklı, kendisine borcu olduğu gerekçesiyle Sedat Şahin tarafından sıkıştırıldı. Ocaklı, Şahin’in baskısından kurtulmak için Hüseyin Saral’dan yardım istedi. Saral’ın adamları Ocaklı’yı korumaya aldı. 4 Ekim 2004’te Şahin’in sağ kolu Zekeriya Kocaman ve 4 adamı ile Saral’ın adamları arasında çatışma çıktı. Kocaman felç oldu. Şahin, Saral’dan intikam alacağına söz verdi. Yurt dışına kaçan Hüseyin Saral, 29 Ekim 2004’te İtalya’da esrarla yakalandı, 26 Ocak 2005’te serbest bırakıldı. Haberi alan Şahin, adamı Dursun Ali ile birlikte İtalya’ya gitti. 29 Ocak’ta İtalyan makamlarının Hüseyin Saral hakkındaki sınırdışı kararını kaldırınca Sedat Şahin adamlarını İtalya’ya çağırdı.

31 Ocak 2005’te Hüseyin Saral, Roma’daki Le Spighe Alışveriş Merkezi’nin otoparkında çapraz ateşe tutularak öldürüldü. Cenaze, Atatürk Havalimanı’na geldiğinde, Saral Ailesi tabutun başında intikam yemini etti. Bu yeminin ardından Saral grubu, Sedat Şahin’in avukatı Atalay Cebesoy’un da arasında bulunduğu 5 kişiyi öldürdü, 4 adamını yaraladı. Bu saldırıların ardından yapılan operasyonlarda her iki taraftan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonların ardından iki taraf arasındaki çatışma ortamı duruldu.

GRUP KARARINA UYMADI

İddiaya göre; Sedat Şahin ile Saral grubu arasında Sami Hoştan’ın aracılık ettiği saldırmazlık anlaşmazı yapıldı. Bu anlaşma nedeniyle Sedat Şahin ve yakınındaki adamlar daha rahat hareket etmeye başladı. Anlaşmaya Saral grubunun başındaki isim Burhanettin Saral sadık kalırken, Saral ailesinden Hüseyin Saral’ın Romanya’da geçmişte birlikte iş yaptığı ve sevdiği yeğeni Yakup Kerem Saral, karşı saldırılarda Şahin soyadlı birinin vurulmadığını, bu nedenle karşılık vermiş sayılamayacaklarını belirterek grup kararından ayrıldı. Bu kararın ardından da Vedat Şahin öldürüldü. Son dönemde ise, Sedat Şahin’e villasında kayınvalidesinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Şahin grubu karşı saldırılarda Saral grubu 3 kişiyi öldürmüştü.