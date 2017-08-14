Ressam Pre'ye iğneyle saldıran çocuk yakalandı

Ressam Pınar Du Pre, Taksim The Marmara Otel'in yanından metroya doğru çıkan yokuşta 10 yaşlarında bir çocuğun iğneli saldırısına uğradı. 10 yaşındaki çocuk olay yerinden kaçarken, Pre yardım isteyerek Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, olayın ardından bölgedeki kamera görüntülerini taradı. Yapılan araştırmada Suriye Halep'li 10 yaşındaki Z.A şüpheli olarak belirlendi ve gözaltına alındı. Bölgede dilencilik yaptığı belirlenen Z.A, tercüman ve psikolog eşliğinde alınan ilk ifadesinde hakkındaki iddiayı kabul etmedi. Pre'nin ise Z.A'yı karakolda teşhis ettiği belirtildi.





Ressam Du Pre, tedavisinin ardından yaşadığı olayı sosyal medyadan paylaşmıştı.

O paylaşımlar şöyleydi:

- Dün saat 17.00 civarında Taksim The Marmara’nın yanından çıkan yokuşta metroya yürüyordum.

- 10 yaşlarındaki bir çocuk yanından geçtikten sonra kalçama ‘pıt’ diye bir şey batırdı.

- Dönüp baktığımda yokuş aşağı kaçıyordu. Uğraşmak istemedim, ‘çocuklar bile sapıklaştı’ deyip bir an evvel metroya gitmek istedim.

- Sanki bir şey batırmıştı... Kalçamı ellediğimde bir ıslaklık vardı.

- Hızlıca metroya doğru yürürken başımın döndüğünü fark ettim.

- Metro’nun merdivenlerinden inerken bacağımın uyuştuğunu ve bilincimin gitmek üzere olduğunu anladım.

- Bana bir uyuşturucu verildiğini hemen idrak ederek ilk güvenli yere koştum.

- Merdivenlerin solunda bir kitapçı var, oradaki bayanlardan panik içinde yardım istedim.

- O sırada başım ciddi anlamda dönüyor ve nefes alamıyordum. Kalp krizi yaşıyor gibiydim.

- Bir saniye sonra ayakta duramıyordum ve beni kasanın arkasındaki bir sandalyeye oturtup güvene aldılar.

- Güvenlik görevlisi hemen geldi. Eşimi aradılar çünkü konuşamıyordum ve cep telefonunu tutamaz oldum. Kafamı duvara dayayarak şok içinde orada kalakaldım.

- Görevli ve çalışan bayanlar inanılmaz yardımcı oldular. Su içemiyordum kafamı tutarak içirdiler bir iki yudum, kolonya sürdüler. Bu arada eşim geldi (çok yakın bir yerde çalışıyor.. o yüzden hemen gelebildi).

- Metro görevlisi tekerlekli sandalye getirdi ve beni hastaneye kaldırdılar. Uyuşturucunun tam sistemimden çıkması bir kaç saat aldı. Şimdi birazcık şok ve yorgun hissetmemle beraber iyiyim.

- Olaydan 1 saat sonra yavaş yavaş ayaklarıma ve ellerime his geri geldi, bir kaç saat sonra da yürüyerek çıktık hastaneden.

- Başıma gelen olayı hemen algılamayıp akıllı davranmasaydım, kendimi güvenli bir bölgeye atarak yardım istemeseydim Taksim’in ortasında çöküp kalacaktım.

- Ben yerde kendime hakim değilken çantamı çalmayı planladıklarını düşünüyorum.

- Herhalde tam doz yapsaydı hemen orada yere çökecektim. Hepimiz bunun farkında her an olmayabiliriz.. Lütfen dikkat edin!