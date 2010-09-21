Saraçoğlu’nda Beşiktaş taraftarına yaşatılan işkence cümlelere dökülmüş…

Noktasından virgülüne, doğru…

Ne abartı var ne de karalama…

Geçtiğimiz yıllarda o sıkıntılı durumu yaşayan biri olarak söylüyorum, hangi rengin mensubu olursa olsun hiçbir taraftarın böylesine bir işkenceye maruz kalmaması gerekiyor…

Milyar lirayı aşmış futbol endüstrisinde taraftar her şeydir…

Ve taraftarın her şey olduğunu anlamak için egolarla yüzleşmek, tek taraflı bakmamak gerekir…

Zira, rakip taraftarların alındığı gişelerin önünde, korku tünelini andıran o derme çatma yapı bu sezon yoktu…

Neden sorusunun cevabını aramaya gerek yok…

Çünkü cevap yöntemin yanlış olduğudur. Ve ister inanın ister inanmayın işte bu kadar basit…

Her derbi sonrası deplasman taraftarının yaptığı hatalı davranışlar internet sitesinden afişe ediliyorsa, içerde yapılan hatalarda kabul edilmek zorundadır…

Aslında Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan ağır açıklamayı pek yadırgamadım. Çünkü hiç bir şey yolunda gitmiyor…

Kombine satışları düşüşte…

Biletlere talep az, eskiden gişelerde kuyruklar olurken ve maça gitmek isteyip gidemeyen taraftarlar varken, şimdi koltuk rakamı suni gerilimler yaratılarak ucu ucuna tutturuluyor…

Aykut Hoca’ya olan medya desteğine rağmen kimse olup bitenden mutlu değil…

Hatta büyük destek alınan kötü sonuçlar sonrası tersine dönmeye başladı…

Herkes iyi biliyor ki Aykut Hoca’dan önce gitmesi gerekenler var…

Oklar Aziz Yıldırım’ın üzerine dönmüş durumda…

Koltuk zangır zangır sallanıyor…

Yılların Aykut’u çıtır çıtır yenecek. Sonra?

Sil baştan yeniden…

Alenen her şey ortada olunca doğru söyleyen herkese karşı mağduru oynayarak saflar sıklaştırılmaya çalışılıyor…

Bilinçli taraftar artık hataların kimler tarafından yapıldığını gayet iyi biliyor…

Ucuz kelime oyunlarıyla geçmişte yapılan hatalar ört pas edilemez…

Elde olan karnenin notu çoktan verilmiş…

Hiç çırpınmaya gerek yok...

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Gelelim Elite Stadyum sorusunu soranların samimiyetine…

Çarpık kentleşmenin yüz tuttuğu ülkemizin gece kondu tarzı stadyumlarından bir tanesi…

Stadın yapımı sırasında olanlar ve soru işaretleri bir tarafa, Saraçoğlu gerçekten modern bir stadyum…



Peki yönetenler ne kadar modern?

Deplasman tribününün büfesine kilit vuracak ve lavabo musluklarından su akıtmayacak kadar mı?



Zaten büfede satış yok…

Gözünü karartan taraftarlar lavabo musluklarına hücum ediyor ama avuçlarını yalıyor…

Taraftar susuzluktan ve açlıktan ne yapacağını şaşırmış…



Sabırları sınanıyor...



Diğer tarafta cennet varken, onlar cehennemi yaşıyor...

En sonunda kaçınılmaz son, etrafa zarar verme başlıyor…

Büfenin içinde kilitli bırakılan çikolata ve benzeri yiyecekler talan ediliyor…

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Neden ve hangi hakla vahanın ortasına çöl yaratılıyor?

Hani sizlerin elite stadyumu nerede?

Sadece kendine Müslüman olmak böyle bir şey işte…

Zihniyet, ya Fenerbahçeli ol gel bu tribüne rahat et ya da hayatı sana zehir ederiz…

Tribüne zarar verilmesi ne kadar ayıpsa yapılan muamele de o derece ayıptır…

Hatta işkencedir…

Tüm bunlardan ötürü mesele sadece elite stadyum yapmakla olmuyor, rakibine ne zaman saygı gösterip, kendi taraftarına davranabildiğin gibi davranırsan işte o zaman tam anlamıyla elite olursun ve taraflı tarafsız herkes de bunu kabul eder…

Unutmamak lazım UEFA’nın elite diye kriteri varsa, Respect diye de bir mesajı var…

* Respect : Saygı…

