Resmini 100 euroya bastılar

Schaeuble’nin meslektaşlarından aldığı dikkat çekici hediyeler ise, 18 bakanın imzaladığı bir Avrupa Birliği bayrağı ve üzerine fotoğrafının basıldığı 100 Euroluk banknot oldu.

Hollandalı politikacı Jeroen Dijsselbloem ise Twitterdan yayınladığı mesajda, Schaeubleye 2009 yılında beri katıldığı yüzlerce eurobölgesi toplantısındaki benzersiz çalışmaları için teşekkür etti.

PARLAMENTO BAŞKANI OLUYOR

75 yaşındaki Schaeuble, görevinden Alman Parlamentosu’na başkanlık etmek için istifa etti.

Schaeuble, Euro bölgesi krizindeki bütçe disiplini ve Yunanistan krizinde Yunanistan için hazırlanan kurtarma paketlerini onaylamasıyla biliniyor.