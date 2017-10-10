Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Resmini 100 euroya bastılar

    Resmini 100 euroya bastılar

    DHA
    10.10.2017 - 15:57 | Son Güncelleme:

    Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, görev yaptığı sekiz yılın sonunda bir veda partisiyle görevinden ayrıldı.

    Schaeuble’nin meslektaşlarından aldığı dikkat çekici hediyeler ise, 18 bakanın imzaladığı bir Avrupa Birliği bayrağı ve üzerine fotoğrafının basıldığı 100 Euroluk banknot oldu.
    Hollandalı politikacı Jeroen Dijsselbloem ise Twitterdan yayınladığı mesajda, Schaeubleye 2009 yılında beri katıldığı yüzlerce eurobölgesi toplantısındaki benzersiz çalışmaları için teşekkür etti.

    PARLAMENTO BAŞKANI OLUYOR
    75 yaşındaki Schaeuble, görevinden Alman Parlamentosu’na başkanlık etmek için istifa etti.
    Schaeuble, Euro bölgesi krizindeki bütçe disiplini ve Yunanistan krizinde Yunanistan için hazırlanan kurtarma paketlerini onaylamasıyla biliniyor.

    Etiketler: Wolfgang Schaeuble , 100 Euro , bıraktı , görevinden ayrıldı , Almanya Maliye Bakanı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri