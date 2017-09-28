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Resmi Rezerv Varlıkları'nda artış

Hürriyet Haber
28.09.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 10:31

Resmi Rezerv Varlıkları, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 112,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 112,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 90,0 milyar dolara çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,3 oranında artarak 20,5 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında azalarak 11,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 7,8 milyar doları anapara, 4,1 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,1 milyar dolar bir ay, 1,1 milyar dolar 2-3 ay ve 8,7 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 65,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Etiketler: Resmi Rezerv Varlıkları , tüik , Resmi Rezerv Varlıkları ağustos
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