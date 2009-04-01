Resmi olmayan kesin sonuçlar

İspanya’dan eli boş dönen Millilerimizin Afrika kıtasını görebilmek için bu sefer kazanmaktan başka şansı yoktu.

Buraya kadar hepimiz hem fikirdik… de nasıl olacaktı bu iş.

H.Deniz Çekin yazıyor

Doksan dakika boyunca çok fazla koşan, mücadele eden, bir gol attıktan sonra isterse sabaha kadar top çevirebilen bir takıma karşı gerçekten şansımız var mıydı?

İspanya’da onlar kadar koşmaya çalışan futbolcularımız 30. dakika sonrası yorulmuş, ilk yarı sonunda da havlu atmıştı. İkinci yarıda tabiri caizse tam anlamıyla “şişen” Milliler, golü yemesine rağmen bırakın beraberliği kovalamayı topu çok fazla göremeden dönmüştü seçim sandıklarına.

Öyleyse ne yapmalıydık.

Sanırım oyunu çok geniş alanlarda oynamamalıydık. Sahamızda fazla adam bulundurup hızlı toplarla ileri çıkmalıydık.

İlk yarı boyunca da öyle yaptık. Tuncay, Arda’nın orta sahadan paslarla İspanyol defansının arkasına sarkmaya çalıştı. Semih de doğru zamanda doğru yerde olma özelliğini iyi kullanınca bütün Türkler “şen” oldu.

Sonra da skoru korumayı başardık. Golden sonra daha da hareketlenen İspanya takımına karşı pozisyon vermeden ilk yarıyı bitirmeyi başardık.

Hatta Nihat ile 2. gole çok yaklaştık.

İkinci yarıda akıllardaki en önemli soru “nefesimiz nereye kadar yeter?” sorusuydu.

Hemen başlarda Nihat 2. gole biraz daha yaklaştı. O kadar yaklaştı ki dokunamamasına hepimiz üzüldük. İspanyollara gol atmaya en alışkın futbolcumuz bu golü kaçırmasa çok iyi bir başlangıç yapacaktık ikinci yarıya.

Maçın üçte ikilik kısmı dolarken İngiliz hakem İbrahim ÜZÜLMEZ’in eline çarpan topu penaltı olarak değerlendirince kalemizde beraberlik golünü görüp üzüldük.

Golden sonra insanüstü bir gayretle yüklendik rakip kaleye.

Açıldıkça pozisyon da verdik. 13. dakikada Riera’nın şutunu çok güzel çıkaran Volkan, 73’de Torres’in şutunda da çok başarılıydı.

Galibiyet için umutlarımızı sürdürürken uzatmalarda İspanya Güiza’nın pasında Riera ile galibiyet golünü buldu.

Bundan böyle imkansız için mücadele edeceğiz. Sonbaharda Bosna-Hersek ve Belçika’yı deplasmanda yenebilsek bile yeterli olmayabilir.

Güney Afrika artık bizim için çok uzak.