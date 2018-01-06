Resmi bilgilere göre 15 tatil ne zaman başlayacak?

15 tatil ne zaman başlayacak ve sömestr tatili için geri sayım derken bir dönemin daha sonuna yaklaşıldı. Karnelerin verilmesiyle birlikte bir dönemi daha tamamlayacak olan öğrenciler, bu kez de okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arayacak. Peki, MEB'in takvimine göre 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, detaylı bilgiler

MEB'İN BİLGİLERİNE GÖRE 15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre öğrenciler, 19 Ocak 2018 tarihinde çalacak son ders zili ile sömestr tatiline çıkacaklar. Sınav stresinden uzaklaşmak ve ikinci döneme iyi hazırlanabilmek için iyice dinlenmek isteyen öğrenciler heyecanla tatili bekliyor. 15 tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler 5 Şubat 2018 tarihinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak ve yeni bir maratona yelken açılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 tatil ile sömestrı tamamlayan öğrenciler öğrenciler 5 Şubat'ta ikinci kanaat dönemine başlayacak. Ortaöğretime ve bir üst sınıfa geçecek olan öğrenciler ikinci kanaat döneminin ne zaman biteceğini, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını da araştırmaya başladı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 8 Haziran 2018 Cuma günü dağıtılacak karneler ile birlikte sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

OKUL TATİL EDEN VALİ, KRAL İLAN EDİLDİ

Mersin Valisi Ali İhsan Su, sağanak nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okulların bugün (5 Ocak) için tatil edildiğini açıkladı. Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler, sosyal medyadaki paylaşımlarında Vali Su’ya ‘kral’ diye seslendi.

Vali Su’nun tweet’i binlerce beğeni aldı. Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler sosyal medyada Vali Su’yu ‘kral’ ilan edip, fotoğrafının üzerine taç ekleyerek paylaşımlar yaptı. Öğrenciler, ‘Mersin evimiz Ali İhsan Su babamız’, ‘Sen nasıl bir kralsın Vali baba’, ‘Parti kur oy verelim Vali baba’, ’Kral ya. Yarın 3 sınavım vardı, sana aşığım’, ‘Valim sen en sevdiğim kral’ ve ‘Sen efsane bir Valisin’ paylaşımları yaptı.